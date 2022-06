Foto: Valmiermuižas etnomūzikas festivālā top koka uguns skulptūra

Jau šonedēļ, 17. un 18. jūnijā, Valmiermuižas parkā notiks starptautiskais etnomūzikas festivāls, uz divām skatuvēm pulcējot izcilus mūziķus un grupas. Festivāla kulminācijā būs dūdu un bungu grupas "Auļi" jaunās programmas "Sit, Jānīti!" pasaules pirmatskaņojums, ko pieteiks spāņu mākslinieka Jordi NN radītās uguns skulptūras iedegšanas rituāls igauņu skaņu burvja Silver Sepp pavadījumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uguns skulptūras iedegšana ierasti ir viens no gaidītākajiem festivāla notikumiem. Šogad Jordi NN radītā vairāk nekā četrus metrus platā un piecus metrus augstā koka un metāla konstrukciju skulptūra veltīta brīvības un transformācijas tēmai un simbolizēs jaunu spēku iegūšanu pēc izaicinājumu pilna posma.

"Lai sasniegtu brīvību, ir jāiziet cauri pārmaiņu procesam, kas ne vienmēr ir patīkami vai vienkārši. Tas bieži ir saistīts ar bailēm, sāpēm un zaudējumiem. Šo ideju skulptūrā vizuāli iemieso inteliģentā medību putna piekūna veidols, kas, skulptūrai sadegot, pārvērtīsies pelnos un kā fēnikss pacelsies no tiem jau spēcīgāks un transformējies. Kad transmutācija cauri ugunij būs notikusi, parādīsies metāla struktūra – koks sadeg un izplēn pelnos, bet metāls kā dvēsele paliek, tā ir būtība, kuru var veidot, liekt, bet tas paliek, caur uguni tā izturība pat pieaug. Savukārt no tā izceļas jauna cerība – brīvība," par šī gada uguns skulptūru stāsta tās autors, mākslinieks Jordi NN no Spānijas.

Uguns skulptūra no koka piekūnu par fēniksu pārvērtīsies 18. jūnijā īsi pirms pusnakts. Vairāk informācijas par festivālu pieejama šeit.