Foto: Ziedu festivāls Pakrojā pārsteidz arī ar ēdamām puķēm

Ziedu festivāls Lietuvā ir sasniedzis ziedēšanas kulmināciju. Skaista vieta, kas noteikti jāredz šovasar – ziediem un dārzeņu puķu dobēm izrotātā Pakrojas muiža, kurā līdz rudens salnām turpinās Ziemeļeiropā lielākais Ziedu, mākslas un mīlas festivāls. Un šogad muižas ziedu dārzos slēpjas arī kāds vēl neatklāts noslēpums...

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vējdzirnavu "staros" slēpjas garšīgs noslēpums

Ziedu dārzi, kas stiepjas kā saules stari no Pakrojas muižas vējdzirnavām, ne tikai piesaista acis ar savu unikālo formu un ziedu skaistumu, bet arī slēpj negaidītu noslēpumu. Vērīgākie pamanīs, ka katrs stars ir atšķirīgs, un starp ziediem tiek stādīti arī dažādi garšaugi un dārzeņi. Te slēpjas neparasta ideja – visi ēdamie augi ir izkārtoti tā, lai no vienas dobes ņemtos dārzeņus un garšaugus uzreiz varētu pasniegt kā lieliski saskaņotu piedevu. Viens divi un tos var jaukt salātos - nav jādomā, vai viss saderēsies, jo par to bija padomāts jau stādīšanas laikā! Nav pārsteigums, ka kroga "Trakterius" ēdienos katru dienu parādās svaigi, uz vietas audzēti garšaugi un lapu salāti, kas vilina ar garšām un aromātiem.

Dārzeņu dobes: (ne)tradicionāli, bet burvīgi

Kāposti, bietes, gurķi, cukīni un citi dārzeņi Pakrojas muižas krāšņajos ziedu dārzos ieņem īpašu vietu jau otro gadu. Tie ir iestādīti ne tikai pie 18. gadsimta vējdzirnavām, bet arī citās vietās ziedu festivāla teritorijā.

Foto: Publicitātes foto

Atgriežoties pa vēstures takām, ikviens var uzzināt, ka savulaik arī daži dārzeņi tika uzskatīti par puķēm. Piemēram, kartupeļi un tomāti ilgu laiku tika audzēti nevis kā dārzeņi, bet skaisto ziedu dēļ!

Ēdamie ziedi vilina ar nepazīstamām garšām

Pakrojas virtuvei ir arī muižnieciska piegarša – te var nogaršot... ziedus. Viduslaikos Eiropā ziedu ziedlapiņas tika uzskatītas par īstu delikatesi, un Vasaras ziedu festivālā ziedi kļuvuši ne tikai par dekorācijas elementu, bet arī par gardu galma virtuves sastāvdaļu. Piemēram, vai zinājāt, ka kliņģerīšu ziedlapiņām ir citrusaugļu garša, un nasturcijas ēdieniem piešķir vieglu piparu piegaršu? Un kur nu vēl muižā gatavots monardas saldējums, kas ar savu unikālo garšu patīkami pārsteidz ikvienu, kurš to nogaršojis.

Miljonu ziedu un aromātu jūra vasaras ziedu festivālā

Jau vēstīts, ka šovasar festivāla neskaitāmajos ziedu dārzos atgriezusies harmonija - ar pasteļkrāsām, elegantām ziedkopām un smalkajiem ziedu aromātiem, aicinot iegremdēties romantiskajā ziedu jūrā. Parfimēru darbnīca, kas atrodas muižas kungu mājā, katru dienu ver durvis, lai iepazīstinātu viesus ar no festivāla ziediem ražotajiem hidrolātiem, parādītu to ražošanas procesu un pavadītu burvīgā ceļojumā pa smaržu un skaistuma pasauli. Augi šeit nonāk no ziedu, zāļu un augu kaltētavas, kas tika atklāta tieši pirms gada. Šeit tiek kaltēti dažādi augi, kas izceļas ar ārstnieciskajām īpašībām: monarda, lavanda, timiāns, kliņģerīte, salvija, asinszāle u.c. Tieši šeit sagatavotos augus turpina veiksmīgi izmantot hidrolātu, eļļu un pat vēsturiskās spirta rūpnīcas produktu ražošanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Foto: Publicitātes foto

Brīnišķīgas emocijas sniedz aktieru priekšnesumi un cirka mākslinieku triki uz vasaras ziedu fona, mazos apmeklētājus spēlēties aicina unikāls muižas rotaļu laukums, visus sagaida 19. gadsimta fotostudija, kostīmu istaba, tehnikas muzejs un citas interesantas vietas.

Pakrojas muiža atrodas pavisam netālu no Bauskas un Jelgavas, un vien divu stundu braucienā no Rīgas. Tā ir ne tikai Lietuvā lielākā muižas saimniecība, bet arī viena no 18 pievilcīgākajām kultūras tūrisma vietām Eiropā, kas ir ieguvusi Lietuvas "Gada tūrisma objekts 2018., 2019., 2021., 2022." titulu. Šeit ik gadu notiek unikāli ziedu un gaismas festivāli, kā arī tiek piedāvāta plaša izklaides programma visai ģimenei.

Vairāk informācijas par festivālu – muižas mājaslapā.