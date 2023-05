Francijā aizliedz īsus iekšzemes pārlidojumus

Francijā šonedēļ parakstīts likums, kas aizliedz veikt īsus iekšzemes lidojumus maršrutos, kurus ar vilcienu var veikt divarpus stundu laikā, vēsta CNN.

"Tas ir būtisks solis un spēcīgs simbols siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas politikā," Francijas transporta ministru Klementu Bounu citē CNN. "Kamēr mēs neatlaidīgi cīnāmies par sava dzīvesveida dekarbonizāciju, kā mēs varam attaisnot lidmašīnas izmantošanu starp lielajām pilsētām, kuras gūst labumu no regulāriem, ātriem un efektīviem vilcienu savienojumiem?"

Pārtraukti trīs maršruti, kas savieno Parīzes Orli lidostu ar Bordo, Nanti un Lionu. Izmaiņas neietekmēs savienotos reisus.

Lai aizliegums tiktu īstenots, Eiropas Savienība uzstāja, ka attiecīgajā maršrutā jābūt ātrgaitas dzelzceļa alternatīvai, kas ļauj pārvietoties starp abām pilsētām mazāk nekā divarpus stundās, turklāt jābūt arī pietiekami daudz reisiem no rīta un vakarā, lai ceļotāji galamērķī varētu pavadīt vismaz astoņas stundas.

Pieņemtais likums nav uzņemts viennozīmīgi. Kritiķi norādījuši, ka cilvēki jau bez šīm konkrētajām izmaiņām priekšroku dod ātrgaitas vilcieniem, nevis lidojumiem.

Aviācijas direktore Džo Dardenne no kampaņas "Transport & Environment" uzskata, ka Francijas lidojumu aizliegums ir simbolisks solis, un tam būs ļoti maza ietekme uz emisiju samazināšanu. "Transport & Environment" lēš, ka šie trīs maršruti, uz kuriem attiecas jaunie aizliegumi, veido tikai 0,3 procentus no lidojumu izraisītajām emisijām un trīs procentus no valsts iekšzemes lidojumu emisijām.