Francija piedāvā ierobežot lētās aviobiļetes Eiropas Savienībā

Francijas transporta lietu ministrs paziņoja, ka rosinās Eiropas Savienībā (ES) noteikt minimālo avio biļešu cenu slieksni, lai mazinātu oglekļa emisijas. Klemāns Bons uzskata, ka aviobiļetes par 10 eiro vairs nav iespējamas, informē "Euronews".

Noteikt minimālo aviobiļešu cenu slieksni nav pirmais Francijas valdības solis, lai mazinātu samilzušo dabas piesārņojuma problēmu. 2023. gadā maijā tika ieviesti ierobežojumi iekšzemes lidojumu maršrutos. Lielākoties tika atcelti lidojumi maršrutos, kurus var mērot ar vilcienu mazāk nekā 2,5 stundās. Taču tā kā vilcieni nekursē vēlu naktīs, tika atcelti tikai īsie iekšzemes lidojumi.

Šāds solis daudziem nešķita pietiekams, lai varētu tiešām runāt par oglekļa emisiju samazināšanu. Cilvēki joprojām izvēlas lidot, nevis doties ceļā ar vilcienu. Tas saistīts gan ar vilcienu nepietiekamu kapacitāti vairākos maršrutos, gan biļešu cenām. Garajos maršrutos vilciena biļetes joprojām ir dārgākas nekā daudzu aviokompāniju lētās avio biļetes.

Saskaņā ar "Greenpeace" paziņojumu vidēji vilcienu biļetes Eiropā ir dārgākas nekā avio biļetes. Tika konstatēts, ka tikai 12 no 112 svarīgākajiem vilcienu maršrutiem vilciena biļetes ir lētākas nekā lidojumi šajā pašā maršrutā. Turklāt cilvēki ir pieraduši pie ceļošanas ar lidmašīnām, tāpēc lielākoties pat neizskata iespēju braukt ar vilcienu.

New analysis reveals train travel is twice as expensive as the polluting flight for the same trip in Europe.