Ģimenei atpūsties Lietuvā dārgāk nekā Spānijā? Salīdzinām cenas

Lietuvā mēdz teikt, ka atpūta Vidusjūras kūrortos izmaksā lētāk nekā Palangā. Lietuvas "Delfi" nolēma noskaidrot, vai tas tā patiešām ir. Salīdzinājām divus kūrortus Lietuvā (Palanga un Nida), un divus Spānijā (Kostablanka un Maljorka). Improvizētā atvaļinājumā devās četru cilvēku ģimene – divi pieaugušie un divi pusauga bērni.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izmitināšana



Palangā vietnē "Booking.com" no 24. līdz 30. jūlijam ir pieejamas 253 naktsmītnes. Zemākā cena – 488 eiro. Tie ir apartamenti ar vienu guļamistabu, 1,2 km attālumā no jūras. Ja vēlaties būt tuvāk jūrai, tad cenas sākas no 500 eiro. Ja vēlaties pa logu redzēt jūru, jums būs jāmaksā 908-2704 eiro. Dārgākais variants ir 6628 eiro (par divstāvu dzīvokli).

Viesnīcu cenas ir šādas: 2 zvaigznes 1033 eiro, 3 zvaigznes – 1388-2704 eiro, 4 zvaigznes – 1400-2022 eiro, 5 zvaigznes 2094-3648 eiro. Visās viesnīcās ģimene ēstu brokastis.

Foto: Shutterstock

Nidā laika periodam no 24. līdz 30. jūlijam ģimenei ar diviem bērniem palikušas vairs tikai 11 iespējas. Cenas – sākot no 926 eiro. Dārgākais variants ir 3547 eiro par dzīvokli ar trim guļamistabām 1,2 kilometrus no centra un 750 m no jūras.

Mingā var nomāt 20 kvadrātmetrus plašu māju uz ūdens par 2600 eiro.

Ko piedāvā Spānijas kūrorti? Kosta Blankā laika periodā no 24. līdz 30. jūlijam lētākais variants ir 400 eiro ("Booking.com"). Šis ir 40 kvadrātmetrus plašs dzīvoklis Torrevjehā. Ja vēlaties variantu ar baseinu, cenas sākas no 510 eiro, ar skatu uz jūru - no 630 eiro.

Ja vēlaties dzīvot Alikantē pie pludmales ar skatu uz jūru – tie būs 785 eiro uz četriem. Ja vēlaties apmesties uz jahtas Alikantes centrā, nāksies šķirties no vismaz 900 eiro. Ja vēlaties īrēt villu ar baseinu – cenas no 1100 eiro par nedēļu. Taču villas ir ļoti populāras, tāpēc tās ir jārezervē iepriekš.

Foto: Shutterstock

Maljorkā dzīvošana ir dārgāka. Dzīvokļi uz nedēļu – 791 eiro uz četriem, ar baseinu – no 1100 eiro. Uz salas ir daudz viesnīcu, kas piedāvā "viss iekļauts", kur cenas četriem cilvēkiem ir sākot no 1657 eiro. Protams, visās viesnīcās ir peldbaseini, bērnu zonas un citas priekšrocības. Villa izmaksās 1800 eiro nedēļā.

Ēdiens



Dienas piedāvājums vienkāršā Palangas kafejnīcā maksā 6,50–7 eiro vienai personai. Labākajās – dārgāk. Vakariņas vienai personai bez alkoholiskajiem dzērieniem maksās 25 eiro. Kijivas kotlete parastā kafejnīcā maksā 13 eiro, šašliks – ap 14, burgeri – 13 eiro, Cēzara salāti – 15 eiro, līdzīgas cenas mīdijām ar frī kartupeļiem, zivju ēdieniem un cepešiem – aptuveni 20 eiro un vairāk par porciju, steiki – apmēram 30 vai vairāk. Cepelīni un kartupeļu pankūkas – 8-9 eiro. Aukstā zupa maksā 5–6 eiro. Uzkodu cena 5-15 eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vīna glāze maksā aptuveni piecus eiro, kokteiļi – no 10 eiro.

Nidas populārākajā kafejnīcā "Kuršis" karbonāde maksā 13 eiro, aukstā biešu zupa 5 eiro, dienas zupa – 4 eiro, zivju ēdieni 14 eiro, cepelīni – 9 eiro.

Kafejnīcā "Grill House" cūkgaļas un vistas ēdieni maksā no 14 eiro, liellopa gaļas – no 27. Aukstā zupa maksā 6 eiro.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Picērijā "Pipirini" angļu brokastis maksā 13 eiro, "Benedikta" ola – 10,5 eiro, picas – 8, dienas zupa – 4, aukstā zupa - 5 eiro.

Restorānā "Sena sodyba" karbonāde maksā 10 eiro, aukstā zupa – 5 eiro, cepelīni – 9 eiro, mencas fileja – 12 eiro.

Spānijā restorānos, kas atrodas pie jūras, bieži vien var atrast gatavu brokastu, pusdienu un vakariņu piedāvājumu ar ēdieniem un dzērieniem. To cenas svārstās robežās no 10 līdz 25 eiro vienai personai. Tapas maksā no pusotra eiro. Ja pasūtāt tikai vīnu, uzkodas atnes bez maksas.

Salāti maksā no 6 eiro, burgeri, vistas ēdieni – no 9 eiro. Zivju un jūras velšu ēdieni 10–16 eiro. Omārs – 20 eiro. Steiki – no 17, jēra gaļa – apmēram 15 eiro. Picas maksā no 8 eiro, šavarma – no 5 eiro.

Vīna pudele kafejnīcā maksā no 8 eiro, dārgākos restorānos – 12 eiro. Vīna glāze maksā no 1,50 eiro. Kokteiļi – no 5 eiro. Alus (pinte) – apmēram 2,50 eiro. Svaigas jūras veltes un zivis – no 10 eiro par šķīvi. Saldējuma bumbiņa – no 1,40 eiro. Kafija līdzņemšanai no 1,5 eiro.

Ceļš



Uz Lietuvas jūrmalu var aizbraukt ar auto. Ceļa izmaksas ir atkarīgas no attāluma un kūrorta. Neringā papildus jāmaksā par iebraukšanu (30 eiro) un prāmi (20,3 eiro).

Foto: Mindaugas Milinis

Spānijā daudzi izvēlas kempingus, maksa 12 eiro diennaktī. Ir vietas, kur pie jūras ar savu kemperi var apmesties bez maksas.

No Kauņas uz Alikanti lido "Ryanair". Biļešu cenas ir atkarīgas no sezonas un iegādes brīža. Ja biļetes pērk pēdējā brīdī, tās būs dārgas. Cena var būt no vairākiem desmitiem līdz pat 200 eiro vienai personai.

"airBaltic" lido no Viļņas uz Maljorku. Biļešu cenas ir atkarīgas no sezonas un iegādes brīža. Raksta tapšanas brīdī biļete uz Maljorku 25. jūlijā maksāja 119 eiro. Lidojot ar pārsēšanos, var atrast lētāku variantu. Auto noma Spānijā laika periodam no 24. līdz 30. jūlijam maksā no 50 līdz 64 eiro. Par apdrošināšanu jāmaksā atsevišķi.