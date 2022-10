Honkonga piedāvās 500 tūkstošus bezmaksas aviobiļešu, lai atjaunotu tūristu plūsmu

Lai atjaunotu tūristu plūsmu, no 2023. gada sākuma Honkonga plāno piedāvāt 500 tūkstošus bezmaksas aviobiļešu, vēsta ārzemju medijs "The Independent". Tūrisma padomes izpilddirektors Dens Čens Tingjats medijam "South China Morning Post" uzsvēra: "Tiklīdz valdība paziņos, ka ceļotājiem tiek atcelti visi Covid-19 ierobežojumi, mēs uzsāksim bezmaksas aviobiļešu reklāmas kampaņu."

Honkongu šī gada pirmajos astoņos mēnešos apmeklēja 184 tūkstoši ceļotāju, kas norāda uz ievērojamu tūrisma līmeņa kritumu, salīdzinājumā ar pirms pandēmijas laiku. Piemēram, 2019. gadā pilsētu kopumā apmeklēja 56 miljoni cilvēku. Nav pārsteigums par tūrisma nozares panīkumu – pēdējos 30 mēnešus Honkonga faktiski bija slēgta tūristiem. Taču beidzot tā paziņojusi, ka sāk mīkstināt stingros Covid-19 ieceļošanas noteikumus.

26. septembrī Honkongā tika atcelta obligātā viesnīcu karantīna ārzemju ceļotājiem. Tāpat tika atcelta prasība veikt PCR testu pirms izlidošanas uz Honkongu, taču joprojām iebraucējiem jāveic pārbaude ielidojot. Kaut arī tūristiem pirmās trīs dienās jāseko līdzi savam veselības stāvoklim un šajā laika posmā jāierobežo pārvietošanās pa pilsētu, viesnīcu atstāt ir atļauts. Jāņem vien vērā, ka pirmajās trīs dienās nedrīkst doties uz bāriem un restorāniem.

Neskatoties uz Covid-19 ierobežojumu mīkstināšanu un pakāpenisku to atcelšanu, lidojumi uz Honkongu netiek atjaunoti tādā līmenī, kāds tas bija pirms pandēmijas. "The Independent" raksta, ka aviokompānija "Virgin Atlantic" pieņēma lēmumu atcelt lidojumu maršrutu no Londonas Hītrovas lidostas, kā arī slēgt biroju Honkongā. Aviokompānija 2021. gada decembrī, saistībā ar Covid-19 stingrajiem ierobežojumiem, uz laiku pārtrauca lidojumus. Sākotnēji lidojumus plānoja atsākt 2023. gada martā, taču situāciju sarežģīja Krievijas gaisa telpas slēgšana, kas liek aviokompānijām izvēlēties garākus maršrutus vai pārtraukt lidojumos, kuros nepieciešama pārsēšanās kādā no Krievijas lidostām. Tādēļ "Virgin Atlantic", kas 30 gadus apkalpoja regulāro maršrutu Londona–Honkonga, nolēma atcelt šo maršrutu.

Lai no jauna pilsētai piesaistītu ārzemju tūristu uzmanību, Honkongas Tūrisma padome plāno jau 2023. gada sākumā piedāvāt 500 tūkstošus bezmaksas aviobiļešu, kuru kopējā vērtība ir divi miljardi Honkongas dolāru (261 miljoni eiro).