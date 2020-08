Iegādātas aviobiļetes uz 'neesošu' reisu: kā tas gadījās un ko darīt

Ceļošana šobrīd ir samērā sarežģīta. Situācija un no tās izrietošie ierobežojumi ir ļoti mainīgi. Taču, ja aviobiļetes kabatā, vai tas nozīmē, ka droši var kravāt koferus?

Zināmu popularitāti pēdējās dienās izpelnījies "Facebook" ieraksts, ko ievietojis sportistu aģents Raivis Ušackis. Kā izklāstījis ieraksta autors, viņa klienti un kolēģi īsā laikā saskārušies ar nepatīkamām situācijām, iegādājoties aviobiļetes "airBaltic". Viena no situācijām, ko Ušackis izklāstījis plašāk, ir sekojoša: "Konkrēts piemērs: (1) profesionāls sportists ir nopircis aviobiļeti uz Maskavu, lai dotos uz jauno klubu pildīt savus darba pienākumus, (2) vairākas dienas pirms reisa "airBaltic", kā ierasts, atsūta e-pastu, aicinot reģistrēties lidojumam, (3) mēģinot reģistrēties lidojumam, tas nav iespējams, (4) "airBaltic" sazvanīt neizdodas, turklāt liek maksāt par garu gaidīšanas režīmu, (5) ierodoties un pārbaudot situāciju lidostā, tiek paziņots, ka šāda reisa nav un nemaz nebija plānots, (6) tajā pašā dienā joprojām vēl ir iespējams iegādāties aviobiļetes uz šo "neesošo" reisu."

Sazinoties ar ieraksta autoru, viņš atklāja, ka aviobiļetes uz Krieviju pirktas 31. jūlijā, bet lidojums bija paredzēts 10. augustā. Aviobiļetes bija iegādātas caur tūraģentūru, bet par radušos misēkli tika piedāvāts vaučeris un 20 eiro dāvanu karte.

""airBaltic" lidojumus izpilda tikai saskaņā ar atbildīgo iestāžu un iesaistīto valstu rīkojumiem un rekomendācijām, kā prioritāti izvirzot darbinieku un pasažieru veselību un drošību. Ņemot vērā dažādu lēmumu izskatīšanas un pieņemšanas biežumu, iepriekš plānotie reisi tiek atcelti tikai tad, kad ir nepārprotami skaidrs, ka tos nedrīkstēs izpildīt. "airBaltic" regulāri seko līdzi jaunākajām Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijām un atceļ lidojumus uz valstīm, kurās pēdējo 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem ir virs 25," norādīja "airBaltic" korporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede.

Ņemot vērā stabili augstos rādītājus Krievijā (pēc "European Centre for Disease Prevention and Control" datiem kumulatīvais rādītājs par jaunajiem gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās divās nedēļās ir nedaudz virs 50) un ar to saistītos ieceļošanas ierobežojumus, kā arī reisu atcelšanu, ja rādītāji ir virs 25, var izspriest, ka tuvākie lidojumi nenotiks, tomēr aviobiļetes uz katru nākamo nedēļu tiek pārdotas. Vaicāta, kāda ir ideja šai reisu atcelšanai ik pa nedēļai, nevis to atlikšanai līdz brīdim, kad situācija būs uzlabojusies un stabilāka, "airBaltic" pārstāve atbild: "Katru nedēļu, balstoties uz aktuālo un bieži mainīgo iknedēļas ziņojumu no SPKC par koronavīrusa izplatību valstīs, "airBaltic" pārskata un pielāgo lidojumu grafiku. Noteikumi strauji mainās un atšķiras dažādās valstīs, tāpēc uzņēmums ir gatavs atsākt tiešos lidojumus uz Krieviju, Spāniju un citām valstīm, tiklīdz šādi lidojumi tiks atļauti. "airBaltic" nevar paļauties uz iespējamām prognozēm un pieņēmumiem, kā situācija varētu mainīties, tāpēc lidsabiedrība seko līdzi valstu izdotajiem regulējumiem tiklīdz tie tiek pieņemti, tajā pašā laikā ņemot vērā arī nākamo regulējumu pārskatīšanas datumu."

Kā uzsver Briede, jebkuru lidojumu izmaiņu gadījumā "airBaltic" proaktīvi informē pasažierus, individuāli nosūtot informāciju par izmaiņām un alternatīvām. Ja pasažieris biļeti iegādājies caur tūrisma aģentūru, kas šajā situācijā ir starpnieks, tad par lidojuma izmaiņām informāciju sniegs tās pārstāvji, ja vien pasažieris no tūrisma aģentūras puses nav norādīts kā galvenā kontaktpersona.

Gadījumā, ja paaugstinātas koronavīrusa izplatības dēļ ir atcelts lidojums uz konkrētu galamērķi mazāk nekā 14 dienas pirms izlidošanas, "airBaltic" pasažieriem piedāvā iespēju ceļojumu samainīt uz citu datumu vai alternatīvu maršrutu nokļūšanai galamērķī. Tāpat ir iespēja arī mainīt atcelto lidojumu uz citu galamērķi no piedāvātā saraksta līdzīgā attālumā. Papildus tam, ja reiss ir atcelts, pasažieri var arī izvēlēties divas papildu opcijas – pieprasīt naudas atmaksu dāvanu kartes (ar papildu vērtību +20 eiro katrā virzienā) vai bankas pārskaitījuma veidā.

Vaicāti, kā ar situāciju par aviobiļešu tirgošanu arī pēc tam, kad reiss bijis atcelts, "airBaltic" norāda, ka tiklīdz aviokompānija atceļ kādu lidojumu, biļešu iegāde vairs nav iespējama.

Tāpat aviokompānija vēlas apstiprināt, ka "airBaltic" neveic lidojumus uz sarkanajā sarakstā iekļautajām valstīm. Lidojumi, piemēram, uz Alikanti Spānijā notiek sadarbībā ar citām lidsabiedrībām (šajā gadījumā "SAS" vai "British Airways") un "airBaltic" nodrošina tikai tiešos lidojumus uz Oslo vai Londonu, kur lidojumi no Latvijas ir atļauti. Lidsabiedrība pašlaik sadarbojas ar 23 citām partneru lidsabiedrībām, ceļotājiem nodrošinot lidojumus ar vienu pārsēšanos visā pasaulē, teic Briede.

Lidsabiedrības pārstāve skaidro, ka pasažieriem pieejami vairāki saziņas kanāli – uzņēmumu iespējams sasniegt gan telefoniski, gan ar e-pasta palīdzību, kā arī sociālo mediju kanālos. Tāpat pasažieriem, kuri biļeti iegādājušies uzņēmuma mājaslapā, rezervācijas apstiprinājuma e-pastā norādīts bezmaksas tālruņa numurs, kuru iespējams izmantot saziņai ar "airBaltic". Uzņēmums iespēju robežās ir palielinājis tā zvanu centra un klientu apkalpošanas daļas kapacitāti, taču, ņemot vērā lielo pieprasījumu skaitu, pašlaik joprojām jārēķinās ar ilgāku laiku saziņā un dažādu pieprasījumu apstrādē. Ienākošo zvanu apjoms, salīdzinot ar 2019. gadu, dažos mēnešos ir strauji pieaudzis līdz pat 66 procentiem.

Lidsabiedrība aicina pasažierus pirms ceļojuma pārbaudīt ceļojuma noteikumus un lidostu ierobežojumus oficiālajās vietnēs vai vietējās vēstniecībās. Noteikumi strauji mainās un atšķiras dažādās valstīs, tāpēc aviokompānija vienmēr aicina pārliecināties, ka ir apzināta jaunākā informācija.