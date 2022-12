Iesaka piloti – kurā diennakts laikā lidot, ja baidies no turbulences

Ja tevi satrauc lidošana un tās laikā neparedzamā turbulence, tad, kā izrādās, tev ir iespēja ieplānot ceļojumu tā, lai izvairītos no turbulences radītajiem satricinājumiem. Lidmašīnas "Boeing 737" pilots Morgans Smits laikrakstam "New York Times" atklājis, kurā diennakts laikā lidojumos to ir mazāk nekā citos.

Amerikāņu pilots apgalvo, ka rīta lidojumos turbulences būs mazāk nekā vēlākās dienas stundās. Tas tāpēc, ka no rīta zeme vēl nav sasilusi, jo siltums, kas no tās paceļas, palielina turbulences iespējamību lidojumos.

Taču tas nav vienīgais padoms, ko Smits iesaka cilvēkiem, kam nepatīk lidot un pārlidojumi sagādā raizes. Tiem, kuri satraucas lidot, pilots iesaka sēdēt lidmašīnas priekšgalā, jo tur brauciens šķitīs vienmērīgāks.

Medijs "The Independent" citē pilotu, kurš uzsver, ka bieži vien turbulence pēc sajūtām šķiet bīstamāka nekā tā ir patiesībā. "Pasažieri, kas man aprakstījuši pēc viņu domām pieredzētu smagu turbulenci, domā, ka esam nokrituši simtiem kilometrus zemāk, bet patiesībā piedzīvotas mērenas augstuma izmaiņas, kas ir, iespējams, trīs kilometri." Tāpēc Smits ceļotājus aicina nesatraukties par pārlidojumiem, apgalvojot, ka vairumā gadījumu turbulence nav bīstama un lielākā daļa traumu pasažieriem turbulences laikā rodas tad, ja cilvēki nav piesprādzējušies vai nav sēdējuši savā vietā.