Igaunijas tūrisma pērles, ko būs iespējams iepazīt 'Balttour'

Salīdzinoši viegli sasniedzamā Igaunija ar dažādajām izklaides iespējām ir iecienīts brīvdienu galamērķis. Bet ko tur apskatīt un kur pabūt? Ar to varēs iepazīties izstādē "Balttour", kas norisināsies no 1. līdz 3. februārim. Tur jaunākos tūrisma objektus, maršrutus un atpūtas iespējas prezentēs vairāk nekā 50 dalībnieki no kaimiņvalsts.

Atklāj unikālu narcišu lauku



Vai esi gatavs astoņām stundām piedzīvojuma? Tīrs lauku gaiss, senatnīguma aura un aktīvas nodarbes – to visu piedāvā Sīpolu ceļš! Vairākām stundām paredzētais maršruts, kas sākas Tartu Rātslaukumā, vedīs tevi pa Igaunijas pilīm, parkiem un dārziem, muzejiem un pat unikāliem dabas objektiem. Vai zināji, ka Varas pagastā atrodas Baltijā vienīgā dabīgā dzelteno narcišu audzēšanas teritorija? Izstādē varēsi uzzināt vairāk par Sokalduses narcišu lauku, kura skaistumu var apbrīnot no aprīļa vidus. Narcišu lauka pirmsākumi iestiepjas 19. gadsimta beigās, kad Sokalduses saimnieks Singils Pēps jeb Sīpolu Pēcis savas mājas pagalmā iestādīja no Sāres muižas iegūtos puķu sīpolus.

Apmeklē aizraujošus muzejus

Ja vēlies iepazīt vēsturisku skolas ēku, tad Palamuses O. Lutsa Draudzes skolas muzejs Dienvidigaunijā būs īstā vieta. Palamuses vēsturiskā draudzes skolas ēka atkal ir pilnībā atvērta viesiem tādā izskatā, kādā tā varēja būt 1895. gadā. Savukārt izpētīt slaveno Frīdriha Reinholda Kreicvalda eposu var Kalevipoega muzejā Kēpas ciematā, kur izveidotas 11 tematiskās istabas. Ģimenēm ar bērniem īpaši aizraujošs būs Igaunijas Ceļu muzeja apmeklējums, kur interaktīvā ekspozīcijā iepazīt ceļu un kustības veidu attīstību laika gaitā.

Apciemo Igaunijas salas un bākas



Dodoties uz kādu no Igaunijas salām, der atcerēties, ka sešas šīs zemes bākas ir atvērtas apmeklētājiem. Šogad viesus gaida pašos Sāmsalas dienvidos esošā Serves bāka, kurā var uzkāpt un palūkoties uz Latviju no cita skatpunkta. Labos laika apstākļos Latviju ir iespējams saskatīt arī no leģendārās Roņu salas bākas. Tāpat var uzkāpt Hījumā salas trijotnē – Kipu, Ristnas un Tahkunas bākās, kā arī pēc remonta atvērtajā Kihnu bākā. Īpaši slavena ir slīpā Kīpsāres bāka Sāmsalā, lai gan tā savas funkcijas neveic jau daudzus gadus. Mazās un Latvijai tuvās Roņu salas apmeklējumu var apvienot ar sportiskām aktivitātēm, jo maijā atkal notiks Roņu salas maratons.

Izbaudi Igaunijā pagatavotu vīnu



Arī kaimiņvalstī Igaunijā gatavo vīnu! Par to var pārliecināties, apciemojot Merimē saimniecību, kur vīndari pastāstīs par Merimē vīna pagraba darbību un piedāvās degustācijai no Igaunijā audzētām vīnogām darinātus vīnus, tāpat Allikukivi Vīna muižas ekspozīcijā varēs iepazīties ar dažādu veidu vīniem un uzzināt par to gatavošanas procesu.

Piedzīvo karalisku atpūtu spa



Mājīgu atmosfēru un relaksējošas procedūras izstādē "Balttour 2019" prezentēs vairāki spa kompleksi no Igaunijas. Pils spa "Wagenküll" atrodas Tāgeperas pilī, tā ir nesen renovēta, unikāla jūgendstila pils, kurā katrs varēs sajusties kā princis un princese. Šeit un citos spa kompleksos speciālisti ir gatavi lutināt ar daudzām relaksācijas un ķermeņa kopšanas procedūrām, kas palīdzēs aizmirst ikdienas steigu. Baseins ar hidromasāžu un japāņu vanna, tvaika un aromātiskā pirts, dūmu, somu un pat dzintara pirts – viss, kas nepieciešams pilnvērtīgai atpūtai!

Ļaujies priekiem kopā ar ģimeni



Kur aizraujoši pavadīt laiku kopā ar ģimeni? Rotaļu zemē "Vudila" apmeklētājus gaida liels ūdens parks ar trīspakāpju slidkalniņiem, baseiniem, caurules sauna, šūpoles, batuti, izbraucieni ar zirgiem, elektriskās automašīnas un vēl citas atrakcijas. Savukārt "Lotes zemē" gan ziemā, gan vasarā var satikt Izgudrotāju ciema iedzīvotājus un vērot teātra izrādes. Arī Ķīpsalā viesosies šī ciema iemītnieki, kurus varēs redzēt izrādē "Svarīga vēstule" 2. un 3. februārī Pērnavas ekspozīcijā. Par aizraujošiem priekšnesumiem visās trīs izstādes dienās rūpēsies zinātnes centra "AHHAA" čaklie darboņi, kuri aicinās atklāt zinātni ar prieku.

Izjūti vēstures elpu



Izstādē dramatisku stāstu par vairākkārt nopostīto cietoksni, atjaunoto pili un nodegušo, bet vēlākos gados atjaunoto baznīcu būs gatavi stāstīt Peltsamā pils pārstāvji. 1272. gadā upes krastā būvētā Peltsamā akmens pils laika gaitā ir piedzīvojusi dažādas pārmaiņas, taču nu ik gadu lepni uzņem viesus, kas vēlas izjust vēstures elpu un piedalīties radošās darbnīcās. Savukārt uz vecāko un lielāko cietoksni Igaunijā aicinās Narvas cietokšņa speciālisti. Interesentiem ir atvērti trīs cietokšņa spārni un Hermaņa tornis, no kā paveras brīnišķīgs skats uz apkārtni.

"Balttour 2019" varēs iedvesmoties ne tikai Igaunijas apceļošanai, bet vēl vismaz 200 galamērķu atklāšanai.