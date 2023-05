Ilgtspējīgs tūrisms: četras idejas neaizmirstamam atvaļinājumam, ja vēlies būt atbildīgs tūrists

Ja tev rūp nospiedums, ko atstāj uz mūsu planētas un tāpēc vēlies ceļot atbildīgāk, ar nelielu izpēti un ieguldījumu informācijas iegūšanā tas ir iespējams. Pasaulē aizvien vairāk valstīs tūrisma nozare sāk pievērsties ilgstpējības jautājumam un risina jautājumu, kā ceļojot izbaudīt svešzemju kultūras iespējami saudzīgāk pret vidi. "The Guardian" piedāvā četras no labākajām ilgtspējīgajām brīvdienām Eiropā, kas atbilst visām ekoloģiskajām prasībām – no spa un riteņbraukšanas takas pāri Slovēnijai līdz stilīgākajām un energotaupīgajām viesnīcām Berlīnē.

Zaļās labsajūtas ceļš ("Green Wellness Route") Slovēnijā

Pagājušajā gadā Slovēnijas tūrisma pārvalde atklāja jaunu Zaļās labsajūtas (angliski – "Green Wellness") velomaršrutu. Apmēram 320 kilometrus garais veloceļš savieno, kā viņi paši saka, Slovēnijas stiprās puses – riteņbraukšanu, atbildīgu ceļošanu, interesantu kultūru, lielisku ēdienu un vīnu, turklāt maršruts saplānots tā, ka dienas beigās varētu atjaunot ķermeni, prātu un dvēseli kādā no pasaules līmeņa dabiskajiem spa.

Zaļās labsajūtas velomaršrutā dienā tiek nobraukti apmēram 40 kilometri (vidējā ātrumā) pa jauktu segumu ar vairāk nekā divām trešdaļām asfaltētām takām.

Foto: Shutterstock

Maršruts sākas Ļubļanā un virzās uz ziemeļiem uz Austrijas robežu, tad uz dienvidrietumiem uz Horvātiju, līkumojot cauri kalniem, līdzenumiem un vīna dārziem. Pirmais posms beidzas viduslaiku pilsētiņā Kamnikā, kura atpazīstama pēc mājām ar sarkaniem jumtiem, te arī atrodas pilis un klosteri, no kuriem paveras skats uz kalniem, Slovēnijas lielāko dendrāriju. Pēc tam maršruts ved uz austrumiem (Mariboru), tad aizved uz Panonijas reģiona stūri, pirms ved tālāk uz dienvidiem pāri Dravas un Savas upēm. Apmēram 16 dienas vēlāk maršruts aizved atpakaļ uz Slovēnijas galvaspilsētu. Braucēji var izvēlēties veikt visu maršrutu vai tā daļas, vienlaikus izmantojot arī valsts ērto vilcienu satiksmi.

Visi maršrutā esošie kūrorti sertificēti "Zaļā Slovēnija" (angliski – "Slovenia Green"), kas nozīmē, ka tie veicina otrreizējo pārstrādi, atjaunojamo enerģiju, pārvietošanos bez automašīnām, tīrīšanu ar videi draudzīgiem līdzekļiem, vietēji audzētu pārtiku, dabiskus būvmateriālus un tā tālāk. Spa pieejami baseini, kuri tiek piepildīti ar termālo avotu ūdeni, labsajūtas procedūrās tiek izmantoti minerālie ūdeņi un minerālsāls.

Ilgtspējīga pilsētas atpūta Berlīnē

Bagāžas uzglabāšanas uzņēmums "Bounce" veica aptauju, lai noskaidrotu, kurā pilsētā ir visvairāk viesnīcas, kas darbojas pēc ilgtspējības principiem un kurās sabiedriskais transports tiek izmantots kā primārais pārvietošanās veids. Dati liecina, ka Berlīni var dēvēt par videi draudzīgāko pilsētu Eiropā. 84 procenti tūristu un iedzīvotāju norādīja, ka pārvietojas ar velosipēdu, kājām vai sabiedrisko transportu, turklāt vasaras biļete par deviņiem eiro, ko Vācijas valdība ieviesusi pēdējos gados, vēl vairāk likusi vietējiem atteikties no automašīnu izmantošanas.

Taču tas vēl nav viss. Berlīne 2021. gada augustā pievienojās Globālajai ilgtspējīga tūrisma padomei (angliski – "Global Sustainable Tourism Council"), un Berlīnes tūrisma mājaslapa "Visit Berlin" iekļauj videi draudzīgu viesnīcu, restorānu un apskates vietu piedāvājumu. Tajā var atrast tādas vietas kā "SPRK Deli", kas ražo lietas no pāri palikuša ēdiena, "Klub Kitchen", kurā tiek pasniegts veselīgs ēdiens un kuru iecienījuši hipsteri no Mites centrālā rajona. Pilsētā ir arī vairākas vietas, kur nakšņot, zinot, ka naktsmītnes ievēro ilgtspējības principus – sākot no pārstrādātiem austrumvācu treileriem bijušajā putekļsūcēju rūpnīcā "Neikölln's Hüttenpalast" līdz viesnīcai "25 Hours Bikini", kas atpazīstama ar tajā esošajiem šūpuļtīkliem un skatu uz zooloģisko dārzu.

Foto: Shutterstock

Lai izpētītu Berlīnes nostūrus, kas nav populāri tūristu vidē, "The Gurdian" iesaka iegādāties visu zonu brauciena karti, kas maksā 10 eiro dienā. Labi apskates objekti ir maršrutā ar 100. un 200. autobusu, kas kursē no Aleksandra laukuma uz zooloģisko dārzu caur zaļojošo Tīrgartenu. Ar 218. autobusu var doties uz "Grunewald", kur kalnā "Havelhöhenweg" atrodas labākais pārgājiena maršruts Berlīnē.

Putnu vērošanas Spānijā

Latvijā ir vairākas nozīmīgas putnu migrēšanas vietas, un putnu vērošana ir viena no brīvdienu aktivitātēm, tāpēc, ja šķiet, ka Latvijā jau šī pieredze gūta, bet gribas kaut ko šķietami eksotiskāku, jādodas putnu vērošanas ekspedīcijā uz ārzemēm!

Ekstremadura Spānijā ir viens no Eiropas populārākajiem galamērķiem putnu vērošanai. Un ne velti – biotopu daudzveidība, pārsvarā tradicionālā zemes izmantošana, zems cilvēku blīvums un ģeogrāfiskais stāvoklis Pireneju pussalas dienvidrietumos padara to par vienu no sugām bagātākajām teritorijām Spānijā. Visā reģionā 75 procenti nosaukti par svarīgām teritorijām putniem, tādēļ nav šaubu par Ekstremaduras nozīmi starptautiskā līmenī.

Ekstremadura ir īpaši svarīga ievērojamām plēsīgo putnu populācijām, piemēram, Melnajam grifam, Spānijas ērglim un melnajam stārķim. Šī ir arī nozīmīga migrācijas vieta dzērvēm un ūdensputniem, piemēram, melnātes pīlei.

Foto: Shutterstock

Ekstremaduras tūrisma padome izveidoja pasaulē pirmo putnu tūrisma klubu, lai palīdzētu ceļotājiem atrast informāciju, ceļvežus un apmešanās vietas tuvākajā apkārtnē. Šeit viesojoties var saņemt visa veida palīdzību, lai putnu vērošanas pieredze būtu maksimāli pilnvērtīga: speciālisti norādīs vietas, kur sastapt interesējošās sugas, sniegs padomus fotografēšanai.

Pavasaris tiek uzskatīts par populārāko laiku, kad apmeklēt Ekstremaduru, lai gan pēdējos gadus pieaug interese apmeklēt šo vietu ziemā, kad arī var novērot iespaidīgu putnu skaitu. Ko šeit var redzēt katrā gadalaikā, uzzini mājaslapā "birdingextremadura.com".

Episkā Zaļā velotaka Polijā

Cari savvaļas ainavām Polijas austrumu apgabalos vijas vairāki veloceļi un klusi lauku ceļi, kas savienoti izveido vairāk nekā pusotru tūkstoti kilometrus garu maršrutu – Zaļo velotaku (angliski – "Green Velo trail"). Velosipēdu celiņi izveidoti tā, lai tiem nebūtu nepieciešama apkope un tie neietekmētu vietējo veģetāciju un tajos būtu pieejams viss nepieciešamais ceļotājiem ar velosipēdu: soliņi, ūdens uzpildes punkti, velo novietnes un atkritumu tvertnes. Arī naktsmītņu piedāvājums ir tik plašs, ka var izvēlēties sev atbilstošāko.

Foto: Shutterstock

Velotaka vijas cauri 12 apgabaliem, kas tiek dēvēti par "velosipēdu karaļvalstīm", piemēram, Svetokšiski nacionālajam parkam ar lekniem mežiem un milzu kalniem. Citā "karaļvalstībā" ap Bībras un Narevas upēm esošie purvi ir lieliski piemēroti putnu un aļņu novērošanai, kā arī braukšanai garām zelta purva kliņģerītei un purpura Sibīrijas īrisam. Citas apskates vietas maršrutā ietver noslēpumaino "Krzyżtopór" pili netālu no Ujazdas un Kelces pilsētu ar tās skaistajām pilīm un galerijām. Zaļā velotaka ved cauri Kelzes centram, šķērsojot Kadzielnia rezervātu kaļķakmens karjerā, kas kļuvis īpaši populārs, jo šajā dabiskajā amfiteātrī starp fosilijām un akmeņiem notiek koncerti.

Foto: Shutterstock

