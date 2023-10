Indijā vēlas aizliegt pilotiem un stjuartēm lietot smaržas

Indijā vēlas ieviest regulējumu, kas liegtu pilotiem un stjuartēm izmantot smaržas. Tas tiek apsvērts, jo valstī vēlas atjaunināt nolikumu attiecībā uz alkohola patēriņu, vēsta CNN.

Indijas Civilās aviācijas ģenerāldirektora birojs ("India's Office of the Director General of Civil Aviation"), kas pārrauga valsts aviācijas nozari, ierosinājis atjaunināt nolikumu par alkohola patēriņu un tas, savukārt, var ietekmēt arī smaržu lietošanas paradumus. Nolikumā jau ir atrunātas vairākas pamatnostādnes, kas jāievēro pilotiem, lai izelpas testi neuzrādītos pozitīvi, piemēram, nedrīkst lietot mutes skalošanas līdzekli.

Atjaunotajā regulējumā vēlas ieviest sadaļu par smaržām. "Neviens apkalpes loceklis nedrīkst lietot nekādas zāles / formulas vai vielas, piemēram, mutes skalojamo līdzekli / zobu pastu / smaržas vai citus produktus, kas satur alkoholu. Tas var iztaisīt pozitīvu izelpas analizatora testu. Ikvienam apkalpes loceklim, kurš saņem šāda veida zāles, pirms lidošanas jākonsultējas ar uzņēmuma ārstu," pieteikumu citē CNN.

Lai gan smaržas var saturēt nelielu daudzumu alkohola, nav zināms, vai smaržu atrašanās uz ķermeņa var izraisīt kļūdaini pozitīvu izelpas testu.

Pēdējo reizi oficiālās aviācijas drošības prasības Indijā tika ratificētas 2015. gada augustā. Šobrīd ierosinātais papildinājums publiskajai apspriešanai pieejams līdz 5. oktobrim.