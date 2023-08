Itāļi sašutuši, ka tūristu dēļ apklusināts baznīcas zvans, kas palīdzējis viņiem gulēt

Itālijā Pjencas pilsētiņas iedzīvotāji sūdzas, ka viņi vairs nevar aizmigt, jo pēc tūristu lūguma apklusināti pilsētas laukuma vēsturiskā torņa pulksteņa zvani. Renesanses pulksteņa tornī zvani iepriekš skanēja ik pēc 30 minūtēm, vēsta ārzemju mediji.

UNESCO sarakstā iekļautā Pjenca pilsēta Toskānā ir slavena ar savām 15. gadsimta ēkām, piemēram, Pjencas katedrāli, Pikolomini pili un pāvesta Pija II vasaras rezidenci. Kā arī Pjencas pilsēta bija "fons" darbībai, kurā risinājās režisora Franko Zeffrelli 1968. gadā uzņemtā filma "Romeo un Džuljeta".

Pirms pilsētiņas apmeklētāju iesniegtajām sūdzībām, ka torņa zvani neļāvuši tiem gulēt, vēsturiskais pulksteņa tornis zvanīja ik pēc 30 minūtēm laika posmā no pulksten 22 līdz 7.

Sūdzības no ārzemniekiem visvairāk saņemtas tieši vasarā, kas, visticamāk, saistīts ar to, ka naktīs B&B ("Bed & Breakfast") tipa pansijās logi tiek atstāti vaļā, lai telpās ienāktu svaigs gaiss un vēsums.

Izdevumam "The Telegraph" Pjencas mērs Manolo Garosi norādīja, ka pilsētas valdība saņēmusi vairās sūdzības no pansiju īpašniekiem, galvenokārt no tiem, kuru īpašumi atrodas tuvu centrālajam pilsētas laukumam, kurā ir slavenais tornis.

Lēmums, kas pieņemts par labu ārzemju viesiem, neapmierina vietējos. "The Independent" raksta, ka iedzīvotāji iebilduši, ka zvani ir daļa no pilsētas un vēl citi apgalvo, ka viņiem ir grūti iemigt bez regulārajām zvanu skaņām, jo pieraduši tās dzirdēt visu savu dzīvi. Savukārt mērs aizstāv pieņemto lēmumu un norāda, ka viņi nav vienīgie, kas pieņēmuši lēmumu apklusināt zvanu torni. Līdzīgi lēmumi pieņemti arī citās pilsētās.

Kamēr Pjencas pilsētas galvas izdabā ārzemju viesu vēlmēm, citi tūristu iecienīti galamērķi Itālijā spiesti ierobežot virstūrismu, jo apmeklētāju skaits pēc pandēmijas laikā pieņemto ierobežojumu atcelšanas ir strauji pieaudzis. Piemēram, maijā Trentino Alto Adiges reģionā ieviesti jauni noteikumi, kas ierobežo, cik viesi vienlaicīgi tur var nakšņot. Reģiona Tūrisma ministrs Arnolds Šulers telekanālam CNN sacīja, ka reģions sasniedzis robežu, cik daudz apmeklētāju tas var apkalpot. "The Independent" raksta, ka atsevišķos reģionos nedrīkst atvērties jauni viesu nami, viesnīcas un īslaicīgās īres īpašumi (piemēram, "Airbnb"), ja vien kāds no esošajiem netiek slēgts vai nebeidz darbību.

Virstūrisma samazināšanai veiktie pasākumi nodrošinājuši, ka šobrīd viesu skaits Ziemeļitālijas reģionā ierobežots līdz 2019. gada līmenim.