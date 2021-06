Īvandes muiža piedāvā jaunu atpūtas galamērķi – Īvandlandi

Līdz šim tūrismam maz pieejamā Īvandes muiža šī gada 6. jūnijā atklās jaunu muižas pasauli Īvandlandi – eksotisko putnu un trušu dārzu, unikālu multimediālu izstādi "Dzīvās gleznas", kā arī Kurzemē lielāko bērnu elektroauto parku, pastāstīja Īvandes muižas saimnieks Renārs Sproģis.

"Īvandlande ir, iespējams, skaistākais šīs vasaras piedzīvojums ģimenēm Kuldīgas pusē, kur sev tuvu sirdij aktivitāti atradīs ikviens apmeklētājs. Tā ir jauna iespēja redzēt muižu uzmirdzam ar eksotisku putnu un trušu dārzu un piedzīvot skaistus mirkļus, baudot multimediālo piedzīvojumu "Dzīvās gleznas". Domājot par mazākajiem apmeklētājiem, izveidots Kurzemē lielākais bērnu elektroauto parks. Programma ir ļoti daudzpusīga, lai būtu viens no labākajiem tūrisma galamērķiem Kurzemē," atzīst Renārs Sproģis.

Īvandlande ļauj iepazīt mūsdienu muižas dzīves burvību. Tajā padomāts par visu apmeklētāju interesēm. Muižas teritorijā apskatei atradīsies eksotisks putnu dārzs ar interesantiem un pat retiem īpatņiem. Muižas saimnieki lepojas, ka kolekcijā ir viens no lielākajiem papagaiļiem pasaulē – aras, zebru un Japāņu amadīni, sarkankrūtīšu papagaiļi, viļņainie papagaiļi, svītrainā un rīsu žubīte, kā arī plaša baložu kolekcija – jakobīna baloži un unikālie Latvijā selekcionētie baltastes baloži, kuri patreiz jau skaitās kā reta šķirne.

Sausā laikā putni atradīsies muižas kompleksa vecajā stallī, savukārt lietainā laikā tos varēs apmeklēt muižas telpās. Ikvienam – mazam un lielam – būs iespēja aprunāties ar skaistajiem putniem. Jāmin, ka ideja par šādu putnu dārzu radās, veicot muižas arhitektonisko izpēti, kurā atklājās, ka barona fon Heikinga laikā muižā atradušies putni.

Pils teritorijā nožogojumā izveidots arī trušu dārzs ar speciāli izveidotām mājiņām, kurās dzīvo truši. Trušu aplokā dzīvos arī divi fazāni. Bērniem būs pieejams Kurzemē lielākais elektroauto parks, ļaujot izmantot pils teritoriju braukšanai. Savukārt muižas ēkā ikviens varēs izbaudīt unikālu mākslas piedzīvojumu – multimediālo izstādi "Dzīvās gleznas". Tas ir veltījums simbolismam Latvijas mākslā, kurā jaunās krāsās, skaņās un kustībā uzmirdzēs vairāk nekā 40 spilgtākās tā laika gleznas. Izstādē būs redzami tādu latviešu vecmeistaru kā Jaņa Rozentāla, Vilhelma Purvīša, Johana Valtera, Pētera Kalves, Rūdolfa Pērles u. c. autoru darbi, kas savulaik Latvijas valsts simtgades ietvaros izstādīti Parīzē, Orsē muzejā.

Tāpat Īvandlandē tiek veidota izzinoša dabas taka apkārt muižas parka lielajam dīķim. Ikvienam pastaigām ir pieejams muižas parks ar simtgadīgiem kokiem. Parkā aug vairāki dižkoki – lielākā baltegle Baltijā – 32 metrus augsta un ar četru metru apkārtmēru. Savukārt netālu no muižas ēkas atrodas kuršu senie ugunskapi. Tas ir Kurzemes apbedīšanas rituāls, kas atšķiras no citām vietām Latvijā, mirušos sadedzinot, nevis aprokot zemē.

Muižas teritorijā darbosies arī Muižas ēstuve.

Īvandlandes darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 10 līdz 17, bet brīvdienās no pulksten 10 līdz 19. Biļešu cena: no 6 eiro pieaugušajiem un no 4 eiro bērniem/studentiem un senioriem. Jaunumiem var sekot līdzi ''Facebook'' vai ''Instagram''.

Īvandes muiža atrodas Kuldīgas novada Ivandē. Tās komplekss ir celts neoklasicisma stilā un līdz mūsdienām saglabājies salīdzinoši autentisks ar četrām no septiņām sākotnējām ēkām – ar klēti, stalli, veco kungu māju un jauno kungu māju. Muižu baroniem Heikingiem cēlis Berlīnes arhitekts T. Zeilers 19. gadsimta trīsdesmitajos gados. Tā ir neoklasicisma stila ēka ar askētisku galveno fasādi un romantizētu, greznāku parka fasādi. 1905. gadā tā nodedzināta, bet astoņus gadus vēlāk no jauna atjaunota. Šobrīd muižas atjaunošana un uzturēšana, līdzīgi kā citviet Latvijā, notiek uz entuziastu pleciem – šobrīd rūpes par to ir uzņēmies Renārs Sproģis.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.