Izdemolēta un slēgta populārā Kaņiera niedrāja laipa

Valsts svētku priekšvakars Ķemeru nacionālajā parkā (ĶNP) atnācis ar nepatīkamām vēstīm – 16. novembrī, apsekojot tūrisma infrastruktūru, Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) darbinieki atklājuši, ka izdemolēta Kaņiera niedrāja laipa, kas ir viens no populārākajiem ĶNP tūrisma objektiem.

Šī laipa atrodas netālu no Lapmežciema un iestiepās Kaņiera ezerā. Viens no laipas posmiem ir pilnībā bojāts, tādēļ tā vairs nav izmantojama un līdz 1. martam būs slēgta. Līdz ar to DAP aicina atpūtniekus, plānojot brīvdienas dabā, izraudzīties kādu citu nacionālā parka dabas taku vai objektu.

"Diemžēl šis nav pirmais vandālisma gadījums Ķemeru nacionālajā parkā, dabas tūrisma infrastruktūra tiek bojāta regulāri. Salauztas laipu margas, sadedzināti vai apzīmēti informācijas stendi, deformētas vai nozagtas norādes – tie ir tikai daži piemēri. Taču pontonu zādzības mēģinājumu, kas diemžēl pilnībā liedz turpmāku pārvietošanos pa laipu, pieredzam pirmo reizi. Šādas rīcības iemesli nav saprotami," skaidro DAP Pierīgas reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītājs Artūrs Jansons.

Vandaļi pilnībā sabojājuši vienu no laipas posmiem un to balstošo pontonu. Papildus šim postījumam pie laipas konstatēts arī jau sabiedrības atbalstu guvušās DAP un Pasaules dabas fonda kampaņas "Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!" informatīvās zīmes bojājums. Par notikušo informēta Engures novada pašvaldības policija.

Pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktors Andris Širovs uzsver, ka vandalisms radījis zaudējumus ne tikai DAP kā iestādei, jo jebkura valsts veidota tūrisma infrastruktūra ir visas sabiedrības ieguvums un īpašums, bet vandaļu nodarītie zaudējumi – kaitējums visai sabiedrībai. "Plašākā kontekstā ciest var arī vietējā ekonomika, jo laipa ik gadu vilina aptuveni 50 tūkstošu tūristu no visas pasaules, tādēļ darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai laipu tuvākajos mēnešos atjaunotu un pārvietošanās pa to būtu patīkama un droša," sola Širovs.

Foto: Publicitātes attēli

Patlaban apgrūtināta piekļuve ir arī netālu esošajai Kaņiera pilskalna laipai, jo virzienā no Antiņciema uz Smārdi notiek autoceļa seguma atjaunošana. Tādēļ Kaņiera ezera ainavu patlaban var baudīt vienīgi izmantojot LVM Kaņiera ezera laivu bāzes skatu torni vai Niedrāju laipas tuvumā esošo Kaņiera ezera putnu vērošanas torni. Ar citiem ĶNP tūrisma objektiem var iepazīties DAP mājaslapā.

Kaņiera niedrāja laipa tika atklāta 2013. gadā un piecu gadu laikā bija kļuvusi par ļoti iecienītu ĶNP tūrisma galamērķi. Ejot pa laipu, varēja iepazīt Kaņiera ezeru no neierasta skatupunkta – piekļūt tuvāk niedrāju labirintiem un kādu brīdi pat iet cauri tiem. Niedrājus par savu mājvietu izvēlējušies lielākā daļa ezerā sastopamo putnu sugu, tādēļ, ejot pa laipu pavisam klusi un nemanāmi, ja paveicās, putnus varēja novērot pavisam tuvu.