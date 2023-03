Izstādes 'Purvs tevi sauc' rīkotāji aicina iesūtīt Sedas purva fotogrāfijas

Ja esi viesojies Sedas purvā vai tikai plāno to darīt, tev ir iespēja padalīties savos iespaidos, kas tverti fotogrāfijā! Valmieras novada pašvaldības Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs līdz 14. aprīlim aicina sūtīt mūsdienīgus vai senāk uzņemtus fotoattēlus ar purva ainavas skatiem, tā elementiem vai dabas procesu norisēm.

Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra vadītāja Annija Pabrika norāda, ka ik gadu Muzeju naktī (šogad 13. maijā) centrs pārtop maģiskā muzejā, piedāvājot aizraujošu un izzinošu programmu. Pasākuma tēma šogad ir "radīšana". Visums, skābeklis, daba, cilvēce – tās nav nejaušības vai sakritības. Notikumi un lietas pakārtotas cita citai, veidojot organismus un vidi tik komplicētu, ka pat mūsdienās turpinām pētīt to attīstību un ietekmi uz mūsu ikdienu. Tieši tāpat ir ar purviem, kas ir interesants un daudzveidīgs biotops, kas sācis veidoties pirms 15 tūkstošiem gadu, kad no Latvijas teritorijas atkāpās ledāji un sāka veidoties pirmie ezeri. Latviešu folklorā zināms, ka purvs bijusi bīstama vieta un vilinājusi mūsu senčus ar savu spēku un mistiku, bet mūsdienās purvos bieži pastaigājamies vai ievācam kādas dabas veltes. Raugoties no zinātniskā skatupunkta, purvi sniedz daudz informācijas par ģeoloģiskajiem notikumiem, klimata pārmaiņām kā arī cilvēka attīstību. Jo vairāk cilvēku, jo vairāk viedokļu, izjūtu un asociāciju, ko, kā norāda Pabrika, ir vēlme apkopot un parādīt Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā.

Līdz 14. aprīlim Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs aicina iesūtīt mūsdienīgus vai senāk uzņemtus fotoattēlus ar purva ainavas skatiem, tā elementiem vai dabas procesu norisēm.

Iesūtot fotogrāfijas, jānorāda savs vārds, uzvārds, ja iespējams, gads, kad fotoattēls uzņemts, foto uzņemšanas vieta un īss komentārs vai atmiņas, kas saistās ar šo attēlu. Fotogrāfijas skenētā vai digitālā formātā lūgums sūtīt uz e-pastu: ztornis@valmierasnovads.lv vai klātienē Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā (Parka iela 2, Zilaiskalns) un Valmieras Tūrisma informācijas centrā (Rīgas ielā 10, Valmierā), iesniedzot foto oriģinālus. Fotogrāfijas varēs aplūkot un tiks izmantotas Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra Muzeju nakts izstādes "Purvs tevi sauc" ietvaros.