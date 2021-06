Izstrādāti trīs jauni tematiskie Zemgales tūrisma maršruti 'Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!'

Izstrādāts jauns tūrisma piedāvājums "Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!", kura ietvaros izstrādāti trīs tematiskie tūrisma maršruti, kas aptver Latvijas (Zemgales), Lietuvas (Viļņas un Rokišķu) un Baltkrievijas (Polockas) reģionu amatu prasmju, tradīciju, vēstures liecību un kultūras mantojuma vērtības. Šie maršruti būs lielisks piedzīvojums apmeklētājiem, kuriem interesē radošas aktivitātes, kas balstītas kultūras izpētē un iepazīšanā, informēja Zemgales Plānošanas reģiona pārstāvji.

Maršrutā "Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Amatu prasmes un tradīcijas" būs iespēja ne tikai atklāt visdažādākās latviešu, lietuviešu un baltkrievu tradicionālās amatu prasmes un paaudžu paaudzēs krātās zināšanas, bet arī pagatavot nelielu, toties unikālu suvenīru. Ceļotāji aicināti iepazīt arī apskates objektu saimniekus un īpašniekus, kuri kopj un īsteno amatu prasmju nodošanu nākamajām paaudzēm.

Savukārt maršrutā "Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Nemateriālās kultūras mantojuma vērtības" ceļotāji aicināti ieraudzīt un iepazīt unikālus tūrisma objektus un to saimniekus, kuri glabā, lolo un nodod tālāk nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, palīdzot vairot zināšanas un ļaujot dziļāk izprast savas saknes. Iepazīt unikālos etnogrāfiskos tautastērpus, izbaudīt īpašus pirts rituālus un apgūt kādu no tradicionālo ēdienu pagatavošanas meistarstiķiem – tie ir tikai daži no daudzveidīgajiem piedāvājumiem, ko sniegs apskates vietas, dodoties šajā piedzīvojumā.

Lai iepazītu izcilu personību (rakstnieku, dzejnieku, gleznotāju, komponistu, ārstu, pirmo valstsvīru un daudzu citu) atstāto darbu mantojumu, ceļotāji aicināti doties maršrutā "Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Izcilas personības, vietas un notikumus". Tāpat šajā maršrutā apkopotas interesantas apskates vietas – muzeji, baznīcas, parki –, kas ļaus ceļotājiem iepazīt vērtības, ar ko lepojas vietējie iedzīvotāji.

Tūrisma maršruta izstrādes ietvaros tapušas košas informatīvas brošūras, kas piedāvā trīs dažādus tematiskos maršrutus. Brošūras no jūnija būs pieejamas Zemgales reģiona tūrisma informācijas sniegšanas vietās. To digitālās versijas iespējams lejupielādēt, klikšķinot šeit.

Aktivitātes īstenotas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 "Nemateriālā kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā" (Rediscover the roots of regions) ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 928 431,87 eiro.

