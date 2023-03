Japāņi piedzīvo gaidītāko mirkli gadā – sakuru pilnziedu

Kamēr mēs vēl tikai gaidām dabas mošanos, tostarp vienmēr gaidīto sakuru plaukšanu, kas nemainīgi ik gadu piesaista cilvēkus no visas Latvijas, kuri dodas uz Uzvaras parku Rīgā apbrīnot skaistos kokus, Japānā šobrīd ir sakuru ziedēšanas kulminācija. Ķiršu koku ziedēšanu gan paši japāņi, gan tūristi gaida tik ļoti, ka izveidota īpaša sakuru ziedēšanas laika prognoze, kurā vēsta, kurā datumā un kurā konkrētā reģionā Japānā gaidāms ziedēšanas laiks. Lai gan kulminācija ir tieši šobrīd, vēl līdz aprīļa beigām vairākās vietās Japānā varēs pieredzēt šo ļoti gaidīto brīdi.

Kā vēsta "Live Japan", parasti ķiršu ziedi pilnā plaukumā Japānā redzami no marta beigām līdz aprīļa sākumam, tāpēc tieši šis laika posms tiek uzskatīts par īstenu sakuru ziedēšanas sezonu tādās populārās tūristu vietās kā Tokija, Kioto un Osaka.

Saskaņā ar Japānas Meteoroloģijas korporācijas oficiālo prognozi šim gadam, ķiršu ziedi Tokijā šogad uzziedēja 14. martā. Ziedēšanas pilnbriedu koki sasniedz apmēram nedēļu pēc pumpuru atplaukšanas un pilnvērtīgi baudīt skaisto ziedēšanu var baudīt vēl apmēram divas nedēļas pēc tās.

Foto: Shutterstock

Interesanti, ka reģionos, kas atrodas dienvidu virzienā no Tokijas, ķiršu koki sāk ziedēt jau janvārī. Tas novērojams, piemēram, pilsētā Kavadzu, kas atrodas apmēram trīs stundu brauciena attālumā no Tokijas. Pilsēta lepojas ar atšķirīgu ķiršu koku veidu, ko sauc par "Kawazu-zakura" un zied apmēram mēnesi agrāk nekā parastie ķiršu ziedi. Vēl viena šāda teritorija ir Atami pilsēta, kas atrodas apmēram pusotras stundas attālumā no Tokijas. Šeit "Atami-zakura" arī zied apmēram mēnesi agrāk. Savukārt ziemeļu reģionos, kur ir vēsāks, ķiršu ziedēšanas sezona parasti notiek vēlāk nekā pārējā valstī. Piemēram, sakuru pumpuri pilsētā Sendai parasti atveras marta beigās, bet visvēlāk izplaukst ķirši Hokaido pilsētā – aprīļa beigās.

Kopumā Japānā ir vairāk nekā 1000 vietu, kur sakuras zied krāšņāk viena par otru, taču iecienīti galamērķi bez jau pieminētajiem ir arī Honsju sala, Hokuriku, Kanzai u.c.

Ķiršu ziedu apskate Japānā bijusi nacionāla mēroga izklaide kopš 8. gadsimta. Bet kāpēc Japānā cilvēki tik ļoti aizrāvušies ar sakuras fenomenu jau gadsimtiem ilgi? "Live Japan" norāda, ka japāņi piešķīruši ķiršu koku ziediem vairākas nozīmes, bet īpaši daudz vērības tiek piešķirts sakuru īsajam mūžam – tās zied apmēram no septiņām līdz desmit dienām, un japāņi uzskata, ka sakuru ziedu īslaicīgais skaistums lieliski ilustrē, ka nekas šajā pasaulē nav pastāvīgs, viss ir mainīgs un pārejošs, viss reiz beidzas. Šī skumjā apbrīna par skaistumu bijusi svarīga daļa no japāņu domāšanas kopš seniem laikiem un japāņi to sauc par "mono no aware". Šī doma, kas raksturo līdzjūtības sajūtas, ko cilvēks izjūt, apzinoties dzīves īslaicīgo, nepastāvīgo raksturu, pavada japāņus arī ikdienas lietās.

Foto: Unsplash

Par godu sakuru ziedēšanai, Japānā ir dažādi festivāli, ko sauc par "hanami" un kas burtiski nozīmē "ziedu skatīšanās". Sakuru ziedēšanas sezonas laikā, īpaši nedēļas nogalēs, parki un ielas, kuros zied ķiršu koki, ir pārpildīti cilvēkiem, kuri rīko ikgadējo "hanami" pikniku. "Hanami" var ilgt visu dienu līdz pat līdz vakaram, jo arī "yozakura" jeb "nakts sakuras" skatīšanās ir ļoti populāra, un daudzās vietās sakuras koki tiek izgaismoti.