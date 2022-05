Jelgava brīvdienās vilina ar plašu pilsētas svētku programmu

No 27. līdz 29. maijam ar devīzi "Mēs esam Jelgava" Zemgales lielākā pilsēta svinēs 757. dzimšanas dienu. Plaša pasākumu programma plānota visā pilsētā, tostarp viesus priecēs multimediāls šovs uz ūdens, radoši Jelgavas kolektīvu priekšnesumi, teātra izrādes, koncerti, muzikālais ekspresis, atrakciju parki, pastaigas, izstādes un izzinošas aktivitātes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Tūrisma Gidu" informēja Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Kultūra", pilsētas svētku programmu ieskandinās svētku gājiens, kas kļuvis par vienu no galvenajiem svētku notikumiem. Gājiens sāksies piektdien, 27. maijā, pulksten 17.30, un tas vedīs no Lielās un Pulkveža Oskara Kalpaka ielas krustojuma līdz Jelgavas kultūras namam. Šajā laikā pilsētas galvenās ielas satiksmei būs slēgtas.

Foto: Publicitātes attēli

Tās pašas dienas vakarā pulksten 20 brīvdabas koncertzālē "Mītava" notiks veltījuma koncerts vienīgajai sievietei latviešu estrādes mākslas plejādē – jelgavniecei Elgai Igenbergai. Komponistes dziesmas jaunos aranžējumos izdziedās tādi mūziķi kā Aija Vītoliņa, Mārtiņš Kanters, Normunds Rutulis, Latvijas Nacionālā teātra aktieri Agnese Budovska, Madara Botmane un Raimonds Celms.

Visu nedēļas nogali Driksas ūdeņos notiks multimediālais šovs "Atspulgi", kurā caur dažādām mākslas izteiksmes formām – mūziku, ūdens ekrānu, video projekcijām, lāzeru stariem un uguns šaltīm – upes ūdeņi atdzīvosies. Šis multimediālais šovs īpašs ar to, ka pirmo reizi Baltijā priekšnesumā tiks izmantoti lieljaudas uguns efekti, kur uguns šausies debesīs astoņu metru augstumā. Izrādes mūziku komponējis Gints Saulītis.

Oriģinālizrādi "Atspulgi" uz Driksas varēs vērot līdz ar tumsas iestāšanos no 27. līdz 29. maijam. Tā norisināsies no pulksten 23 līdz 1, un skatītāji aicināti to vērot no Pasta salas. Izrādes garums – septiņas minūtes ar atkārtojumiem visa vakara gaitā.

Foto: Publicitātes attēli

Tāpat Jelgavas dzimšanas dienas pasākumu kalendāru papildina amatiermākslas kolektīvu uzstāšanās pilsētas kvartālos, 3x3 basketbola turnīrs, sacensības paraburāšanā, Jelgavas Bigbenda koncerts, svētku andele, BMX paraugdemonstrējumi, izstādes, Ādolfa Alunāna teātra un Studentu teātra izrādes, kā arī par tradīciju kļuvušais dejas uzvedums "Mēs mīlam dejā".

Vairāk informācijas par pasākuma norisi pieejama šeit.