Jelgava, Cēsis, Ludza un Daugavpils – interesantākie vilcienu maršruti pa Latviju

Esam pieraduši Latviju apceļot ar automašīnu, bet kāpēc gan neizmēģināt laisku izbraucienu ar vilcienu? Iespējams, šis ir īstais brīdis mainīt savus ceļojumu paradumus un, nākamo reizi plānojot brīvdienu izbraucienu, mesties izaicinājumā, dodoties ar vilcienu uz kādu no skaistajām Latvijas pilsētām.

Jelgava

Rīga – Jelgava ir klasisks maršruts, ko iecienījuši daudzi. Par nepilniem diviem eiro var aizbraukt no Rīgas uz Jelgavu, nemaz neuztraucoties par vilcienu grafiku – tas ir ļoti regulārs. Vārdu sakot, nevar nokavēt brīvdienas Jelgavā! Mūsdienās tā ir kļuvusi par populāru tūrisma galamērķi, uz kurieni dodas apskatīt iekopto pilsētvidi un skaisto arhitektūru. Jelgava patiesi ir izcils galamērķis, ja vēlas baudīt klasisko arhitektūru. Te var apskatīt iespaidīgo Jelgavas pili, kurā var ne vien uzzināt par Kurzemes–Zemgales hercogu vēsturi, bet arī nogaršot karsto šokolādi.

Foto: Publicitātes foto

Savukārt, dodoties nesteidzīgā pastaigā pa Jelgavu, var apskatīt gan 17. gadsimtā celto Valdekas pili, gan muižu "Villa Medem". Apbrīnojami eleganta arhitektūra piemīt arī baznīcām, bet par vienu no šīs vasaras populārākajiem objektiem kļuva Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, kurā var baudīt gardas pusdienas un lielisku skatu uz pilsētu. Vairāk idejas brīvdienām Jelgavā meklē "Visit Jelgava".

Ludza

Braucienam uz Ludzu noteikti jāvelta divas dienas, jo ceļš no Rīgas vienā virzienā ilgst četras stundas. Jā, nav maz, bet pa šo laiku var izbaudīt Latvijas dabas skaistumu, kas plešas no Rīgas līdz pat Ludzai – teju pašai Krievijas pierobežai. Jau pulksten 9:31 no Rīgas Pasažieru stacijas dodas vilciens uz Latgales pērli, savukārt atpakaļ uz Rīgu vilciens dodas 15:39. Ludza ir viena no vecākajām pilsētām Latvijā. Novada oficiālajā tīmekļa vietnē rakstīts, ka Ludzas apkaimē Baltijas latgaļi dzīvojuši jau pirmajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras, bet pirmo reizi rakstos tā ir minēta 1177. gadā Kijivas Ipatijas hronikā.

Foto: Latgales tūrisma asociācijas arhīvs

Mūsdienās Ludza ir kolorīts galamērķis, kur baudīt autentisku arhitektūru un atmosfēru. Pavadot nesteidzīgas brīvdienas Ludzā, var gan apskatīt seno kultūras mantojumu, gan izbaudīt garšu daudzveidību vietējās kafejnīcās. Pilsētā var skatīt 19. gadsimta koka vienstāvu un divstāvu namus, novadpētniecības muzeju, kurā ir izveidota ekspozīcija par novada vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz pat mūsdienām. Kaut arī šobrīd Ludzas viduslaiku pilsdrupās notiek remontdarbi, tomēr tās joprojām var apskatīt no Baznīckalna puses. Noteikti ir jāapskata arī Ludzas Lielo sinagogu. Tā ir celta 1800. gadā kā koka māja un ir lielākā sinagoga Baltijā. Vairāk apskates objektu var atrast "Visit Ludza" tīmekļa vietnē.

Foto: F64

Daugavpils



Latvijas mērogos arī Daugavpils ir visai tāls galamērķis, ja brauc no Rīgas. Tad kāpēc gan nedoties ar vilcienu uz šo skaisto pilsētu, par kuru visai bieži aizmirst vietējie ceļotāji? Brīvdienās pulksten 7:31 vai 13:01 no Rīgas Pasažieru stacijas dodas vilciens uz Daugavpili, kur apskates objektu uz izklaižu pietiks visai nedēļas nogalei. "Visit Daugavpils" ir apkopojis 10 interesantākās vietas Daugavpilī. To starpā ir gan Daugavpils cietoksnis, gan Baznīcu kalns, protams, arī Šmakovkas muzejs un pat zoodārzs. Arī kultūras dzīve šobrīd Daugavpilī ir ļoti attīstījusies. Pirmkārt, Marka Rotko mākslas centrs ir unikāla vieta, kur var pavadīt teju pusi dienas. Arī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs ir interesanta vieta, ko noteikti jāapmeklē. Turklāt muzejs atrodas vienā no skaistākajām Daugavpils ēkām, kas būvēta 1883. gadā. Dodoties uz Daugavpili jāatceras, ka pilsētā ir arī teātris. Nav jāuztraucas arī par gardiem ēdieniem – pilsētā ir pietiekami liels restorānu un kafejnīcu klāsts, kas patiks ceļotājiem.

Foto: Publicitātes foto

Cēsis



Ja sestdienā pulksten 10:46 izbrauksi ar vilcienu no Rīgas, tad pusdienot varēs jau Cēsīs. Tā ir pilsēta ar vairāk nekā 800 gadu senu vēsturi, kas ir atstājusi spilgtas sekas – gan Viduslaiku pili, gan šaurās vecpilsētas ieliņas. Cēsīs ir arī 18. gadsimtā būvēta Jaunā pils, kurā var apskatīt brīnišķīgu interjeru. Savukārt pēc mūsdienīgām noskaņām jādodas uz koncertzāli "Cēsis" vai izstāžu zāli "Museus".

Pēc ekskursijas pa pilīm un izstāžu zālēm jādodas baudīt pilsētas dzīve, kura burtiski kūsā visos laukumos. Cēsīs ir vairāki laukumi, taču populārākais ir Rožu. Cēsu Tūrisma informācijas centrs atklāj: "Rožu laukums, bijušais Tirgus laukums, kas atrodas Sv. Jāņa baznīcas priekšpusē, kopš 13. gadsimta vidus zināms kā dzīvas tirgošanās vieta. Senais Tirgus laukums pašā vecpilsētas sirdī šodien ir cēsnieku un viesu populārākā pulcēšanās vieta Cēsīs." Netrūkst pilsētā arī izklaides vietu – restorāni, kafejnīcas un bāri, kā arī dažādi kultūras pasākumi neliks garlaikoties nevienam pilsētas viesim.