Jelgava skolēnus aicina brīvlaiku pavadīt izzinoši vietējās saimniecībās un uzņēmumos

Drīzumā gaidāmas pavasara brīvdienas skolēniem, tāpēc Jelgavas reģionālais tūrisma centrs (JRTC) sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un saimniecībām piedāvā idejas, kā to aizraujoši un izzinoši pavadīt visai ģimenei.

No 13. līdz 18. martam ar saukli "Parādi, kā tas top" skolēni, viņu ģimenes un draugi aicināti viesoties Jelgavas pilsētas tūrisma objektos un Jelgavas novada saimniecībās, lai atklātu, kā tiek ražoti ikdienā lietojamie pārtikas produkti un našķi, apskatīt dzīvnieku saimniecības un iepazīt keramikas priekšmetu veidošanas nianses.

15., 16., 17. un 18. martā kārumniekus gaidīs Karameļu darbnīca un ļaus ikvienam iegrimt saldajā cukura smaržā un krāsu bagātībā. Šeit skolēni varēs iepazīt karameļu meistaru noslēpumus un paši izgatavot savu karameli uz kociņa.

No 13. līdz 17. martam svaigās pastas ražotnes "SIA Pasta house" saimnieks parādīs, kā top veselīga un uzturvielām bagāta pasta, kas sastāv no 40 procentiem krāsainu dārzeņu.

13., 14. un 17. martā zemnieku saimniecības "Dārziņi" apmeklētāji varēs iepazīt dažādus saimniecībā audzētus garšaugus un ārstniecības augus, uzzināt par to pielietojumu kulinārijā un veselības stiprināšanā, kā arī par augu izmantošanu skaistumkopšanā. Čaklākie apmeklētāji varēs piedalīties meistarklasē un izgatavot dabīgus ķermeņa kopšanas līdzekļus.

No 13. līdz 17. martam dzīvnieku mīļi būs laipni gaidīti kaziņu fermā "Līcīši", kur mīt vairāk nekā 200 kazu. Saimnieks pastāstīs par dzīvnieku ikdienu un to nedarbiem. Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt par kazas piena siera un citu produktu tapšanu, kā arī degustēt dažādus gardumus.

Arī Strausu ferma "Mazzariņi" skolēnus un ģimenes laipni uzņems no 13. līdz 17. martam, lai parādītu un pastāstītu par planētas lielāko putnu ikdienu, viņu ēdienkarti un uzturēšanas specifiku. Apmeklētāji varēs apskatīt un iegādāties suvenīrus, kas gatavoti no strausu olu čaumalām, spalvām, kā arī iegādāties gardumus, kas gatavoti no strausu olām.

Radoši jaunieši brīvlaika dienās aicināti viesoties Vilces muižas keramikas darbnīcā, iepazīt keramiķa darbu un pašiem aktīvi darboties, veidojot dažādus priekšmetus no māla.

Minēto objektu apmeklējumu nepieciešams pieteikt iepriekš. Vairāk par piedāvājumu "Parādi, kā tas top", ieejas maksām un objektu darba laikiem uzzini "visit.jelgava.lv".