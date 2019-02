Jūrmalā tūristu skaits pērn pieaudzis par 17 procentiem

Saskaņā ar jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem tūristu skaits Jūrmalā 2018. gadā pieaudzis par 17 procentiem salīdzinājumā ar 2017. gadu; Latvijā pieaugums bijis astoņi procenti. Jūrmala no visām pilsētām bijusi otrs iecienītākais galamērķis uzreiz pēc galvaspilsētas Rīgas kā ārvalstu, tā Latvijas ceļotājiem, pastāstīja Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece Elita Cepurīte.

Lielākā daļa – 67 procenti – no tūristu kopējā skaita 2018. gadā kūrortpilsētā bija no ārvalstīm un 33 procenti – no Latvijas. Salīdzinājumā ar 2017. gadu par 15 procentiem pieaudzis vietējo ceļotāju skaits, savukārt ārvalstu tūristu bija par 18 procentiem vairāk. Visvairāk ārvalstu tūristu Jūrmalā bija no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un Somijas. Lielākais pieaugums, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, vērojams no Ukrainas (+97 procenti), Lielbritānijas (+40 procenti), Krievijas (+28 procenti) un Lietuvas (+22 procenti).

Jūrmalā turpina pieaugt tūristu skaits ārpus vasaras perioda. Rudens un ziemas mēnešos, no oktobra līdz decembrim, kūrortpilsētu apmeklējuši par 11 procentiem vairāk viesu nekā tādā pašā laikā 2017. gadā. Šajā periodā visvairāk viesu Jūrmalā bijis no Latvijas, turklāt vietējo ceļotāju skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, pieaudzis vēl par 15 procentiem.

"Balstoties uz statistikas datiem, var secināt, ka Jūrmalā sezonalitātes ietekme samazinās un arvien biežāk kūrortpilsēta tiek izvēlēta kā ceļošanas galamērķis arī rudenī un ziemā," vērtē Jūrmalas pilsētas tūrisma informācijas centra vadītāja Aleksandra Stramkale. "To, galvenokārt, veicina kvalitatīvās kūrortārstniecības programmas rehabilitācijas centros un sanatorijās, spa piedāvājums kūrortviesnīcās, kā arī konferenču rīkošanas iespējas Jūrmalas lielākajās viesnīcās."

Vislielākais tūristu skaita pieaugums bija gada siltākajā periodā, no jūnija līdz augustam, kad kūrortpilsētu apmeklējuši par 23 procentiem vairāk viesu nekā tādā pašā periodā iepriekšējā gadā. Vasaras mēnešos kūrortpilsētas naktsmītnēs uzturējušies lielākoties ārvalstu viesi, to īpatsvars bija gandrīz 80 procenti, ceļotāji no Latvijas – 20 procentu. Analizējot datus gadalaiku griezumā, var secināt, ka viesi no Lietuvas, Krievijas, Izraēlas, Somijas un Lielbritānijas vairāk izvēlējušies pavadīt laiku Jūrmalā tieši vasarā, bet ceļotāju plūsma no Igaunijas un Zviedrijas ir salīdzinoši vienmērīga visos gadalaikos.

Jūrmalas naktsmītnēs viesi uzturējušies vidēji trīs diennaktis, – tas ir ilgāk nekā vidēji valstī (divas diennaktis). Lielākais vidējais nakšņošanas skaits ir viesiem no Baltkrievijas (deviņas diennaktis), bet tūristi no Izraēlas un Vācijas visbiežāk apmetas uz četrām diennaktīm.

Statistikas dati apkopoti no 40 Jūrmalas tūristu mītnēm, kur gultasvietu kopējais skaits – 4000. Nozīmīga pilsētas tūristu plūsmas daļa ir arī viesi, kuri izvēlas vasaru pavadīt īrētās vasarnīcās vai privātos apartamentos, un šī daļa nav iekļauta statistikas datos.

Jūrmalas pilsētas tūrisma informācijas centrs secinājis, ka šogad ievērojami pieaudzis arī vienas dienas viesu skaits. Arī iebraukšanas caurlaižu dati rāda, ka vienas dienas viesu skaits, pateicoties īpaši vasarīgam laikam, 2018. gadā ievērojami pieaudzis – iegādāts par 240 tūkstošiem vienas dienas caurlaižu vairāk nekā iepriekšējā gadā, kad to skaits sasniedza 1,24 miljonu.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.