Kā ekonomiski ceļot uz pasakaino Taizemi?

Šobrīd, kad saskaramies ar smagu ekonomisko situāciju, kas izraisa lielu stresu, ceļojumi kļūst par mazu atelpu no ikdienas. Turklāt arvien populārāki kļūst ekonomiskie ceļojumi, bet, sākoties ziemas sezonai Eiropā, daudzi sāk lūkoties pēc pārziemošanas iespējām. Taizeme ir viens no populārākajiem galamērķiem, kur pagarināt vasaru, tādēļ Taizemes tūrisma pārvalde dalās ar padomiem, kā ceļojumu uz pasakaino zemi padarīt makam draudzīgāku.

Attālinātā darba iespējas dod brīvības sajūtu. Vairs nav jāgaida atvaļinājums, lai aizbrauktu ceļojumā. Turklāt vairs nav pārsteiguma, ka cilvēki dodas pārziemot uz siltām zemēm, apvienojot lietderīgo ar patīkamo. Vienlaikus šādi var ietaupīt uz mājsaimniecības izdevumiem, kas šoziem pie mums solās būt augsti.

Lidojums

Ceļojums uz Taizemi būs krietni ekonomiskāks, ja to ieplānosi jau laicīgi. Piemēram, ikdienas dzīve Taizemē ir salīdzinoši lēta, tādēļ nav jābaidās no dārgākām aviobiļetēm. Taču, lai nebūtu jāpārmaksā par biļeti, lidojumu jārezervē pēc iespējas laicīgāk. Piemēram, pērkot biļetes vismaz trīs mēnešus pirms lidojuma, var saņemt ļoti izdevīgus piedāvājumus.

Lēti braucieni pa Taizemi

Savukārt, pārvietojoties pa pašu Taizemi, var izvēlēties gan zemo cenu aviokompānijas, gan vilcienus un autobusus, kuru biļešu cenas nav augstas. Aviobiļetes cena no Bangkokas uz Puketu ar "Nok Air" sākas aptuveni no 18 eiro vienā virzienā.

Izdevīgākās viesnīcas

Šobrīd daudzos reģionos vidējās viesnīcu cenas ir zemākas par pirms pandēmijas perioda cenām. Piemēram, slavenajā Puketā 2022. gadā viesnīcu cenas vidēji ir zemākas par 21 procentu, salīdzinot ar 2019. gadu. Turklāt daudzas viesnīcas piedāvā atlaides, lai piesaistītu ceļotājus. Taču tāpat kā ar lidojumiem, arī ar viesnīcu izvēli nevajag vilkt garumā. Jo laicīgāk rezervēsi, jo izdevīgāku cenu dabūsi.

Zemāki ikdienas izdevumi

Neskatoties uz lielo inflācijas līmeni visā pasaulē, dzīves dārdzība Taizemē joprojām saglabājas zema. Piemēram, vakariņas divām personām vidējas klases restorānā maksā apmēram 22 eiro. Savukārt vietējais alus maksā aptuveni 1,70 eiro, arī izdevumi par taksometru nav lieli – cenas par braucienu sākas no viena eiro.

Vīzas priekšrocības

Ir mainījusies darba kultūra un līdz ar to dzīvesveids. Daudzi uzņēmumi ļauj saviem darbiniekiem strādāt attālināti. Tāpēc, lai veicinātu ceļojumus ziemas sezonā, Taizemes valdība nesen paziņoja par bezvīzu režīmu uz 45 dienām, kas būs spēkā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada marta beigām. Tas nozīmē, ka apvienot darbu un brīvdienas Taizemē kļūs vēl vieglāk. Bet tiem, kas plāno palikt ilgāk, Taizemes valdība ieviesa ilgtermiņa vīzu. Šobrīd to var iegūt pat uz 10 gadiem ar iespēju pagarināt.

Vairāk laika Taizemes izpētei

Pavadot ilgāku laiku Taizemē, var pilnībā atklāt tās apbrīnojamo daudzveidību, vienlaikus ekonomējot uz aviobiļetēm, kuras būtu jāiegādājas atkārtotam ceļojumam. Šeit ikviens atradīs sev piemērotas izklaides. Tas var būt golfs, snorkelēšana, riteņbraukšana, sērfošana vai autentisku taju ēdienu gatavošanas meistarklases. Lai arī dažas vietas ir piemērotas tikai pludmales atpūtai, Taizemē ir vēl daudz ko atklāt. Piemēram, ziemeļos atrodas Čīanmai (Chiang Mai), kur var baudīt labāko taizemiešu ēdienu un garus velobraucienus pa kalniem un rīsu laukiem. Savukārt netālu no Čiangraja (Chiang Rai) atrodas kalni un meži, kas priecēs dabas mīļus. Tikmēr Bangkoka ir viena no iespaidīgākajām Āzijas metropolēm. Tās ikdienas temps pārsteigs visus, bet satriecošie jumta bāri un gardās ielu ēdināšanas vietas apmierinās gardēžus.

Prom no tūristu iecienītākajām vietām

Sen zināms, ka tūristu iecienītākajos reģionos viss ir krietni dārgāk. Lai ietaupītu, var izvēlēties vietas, kas atrodas mazliet tālāk no populārākajiem galamērķiem. Tas attiecas pat uz tādiem sīkumiem kā kafejnīcas un restorāni. Piemēram, dodoties uz mazāk populāriem restorāniem, var ieekonomēt krietnu naudas summu. Pievērs uzmanību arī mazāk zināmiem kūrortiem, kuri piedāvā brīnišķīgu atpūtu, taču par krietni zemākām cenām. Tā ir arī iespēja atklāt vietas, kur tiešām atvilkt elpu no trokšņainās ikdienas.

Izmanto iekrātos bonusa punktus

Pērkot aviobiļetes, neaizmirsti par bonusa punktiem, kas iekrājušies par pirkumiem ar kredītkarti vai aviokompāniju biedru kartēm. Tas var samazināt ceļojuma izmaksas.