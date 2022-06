Kā sagatavoties laivošanai, lai tā būtu droša

Vasarai sākoties, gaidām pirmās karstās dienas, kad varēsim baudīt atpūtu pie ūdens. Viena no aizraujošākajām vasaras aktivitātēm ir brauciens ar laivu pa kādu no Latvijas ūdenstilpēm. Ar padomiem, kā droši baudīt siltās brīvdienas laivojot, dalās "Gjensidige Latvija".

"Kopīgs izbrauciens ar laivu ģimenes vai draugu lokā ir ideāls veids, kā izbaudīt karstās vasaras dienas. Noteikti jāatceras, ka, atrodoties uz ūdens, jāievēro pastiprināta drošība. Visbiežāk nelaimes gadījumi ūdenī notiek tieši tāpēc, ka cilvēki neizmanto drošības vestes. Šobrīd pieejamās glābšanas vestes ir vieglas un ērtas, tāpēc nav pamata domāt, ka tās traucēs laivošanas laikā. Tās nevar mētāties laivas tālākajā nodalījumā un tām vienmēr jābūt uzvilktām, jo visbiežāk nelaimes gadījumi ūdenī notiek pēkšņi un cilvēks var nepaspēt uzvilkt drošības vesti pietiekami ātri," skaidro "Gjensidige Latvija" Personu apdrošināšanas produktu vadītājs Kārlis Eberhards.

Katrai personai, kas atrodas laivas, jābūt pareizi pieguļošai glābšanas vestei. Tās atšķiras pēc izmēra, vecuma, dzimuma un ūdens aktivitātes. Ja veste būs par lielu, tā var pavisam noslīdēt nost no ķermeņa. Savukārt, ja glābšanas veste ir par mazu, tā var nenodrošināt pietiekamu peldspēju, lai noturētu cilvēku virs ūdens.

Iepazīsties ar tuvāko dienu laika prognozi

Lai laivošanas laikā neattaptos izmirkuši no lietus, svarīgi pirms brauciena apskatīt laika prognozi. Ja redzat, ka plānotajās izbrauciena dienās sola pērkona negaisu, labāk palikt mājās un neriskēt ar savu drošību. Viena no bīstamākajām vietām, kur atrasties negaisa laikā, ir tieši pie ūdenstilpēm. Ja gadījumā atrodaties laivā un pēkšņi sākas pērkona negaiss, airējiet uz tuvāko krastu un dodaties pēc iespējas tālāk no ūdens.

Tāpat pienācīgi jāsagatavojas arī saulainajām dienām. Lai izvairītos no saules apdegumiem, svarīgi paņemt līdzi sauļošanās krēmu. Atceries, ka ūdens virsma ultravioleto staru daudzumu dubulto, tāpēc izvēlies aizsargkrēmus ar augstāku UV aizsardzības indeksu. Tik pat svarīgi ir no saules stariem pasargāt savu galvu, lai brauciena laikā nesaķertu karstuma dūrienu. Izvēlies pēc iespējas vieglāku un gaišāku apģērbu, kā arī noteikti uzvelc cepuri.

Izvēlies piemērotāko maršrutu

Latvijas upes ir bagātas ar dažādu veidu maršruta iespējām, kas būs piemēroti gan iesācējiem, gan pieredzējušiem laivotājiem. Iesācējiem drošāk izvēlēties kādu no seklajām un mazajām upēm, lai, laivas apgāšanās gadījumā, atliktu vien piecelties kājās un turpināt braucienu. Šobrīd pieejamas vairākas mājaslapas, kur iepazīties ar plānoto maršrutu un saprast, vai tas būs jums piemērots. Taču veiksmīgāk par maršrutiem spēs pastāstīt laivošanas eksperti un laivu nomu darbinieki.

Dodies laivot tikai pieredzējušu laivotāju uzraudzībā!

Nereti doties izbraucienā ar laivu cilvēki izvēlās doties lielākā draugu, ģimenes vai kolēģu lokā. Lielāka kompānija ne tikai padarīs pašu braucienu jautrāku, bet arī garantēs drošību nelaimes gadījumos. Ja laivošanas laikā kāds no braucējiem nonāks nelaimē, blakus būs cilvēki, kas varēs palīdzēt vai izsaukt glābējus.

Tāpat pavisam droši jutīsities, ja ar jums kopā būs kāds pieredzējis laivotājs. Šis cilvēks var palīdzēt veiksmīgi apbraukt atvarus, droši pārbrist sēkļus un izkulties no šķēršļiem, piemēram, krācēm vai sakritušiem kokiem. Ja jūsu kompānijā nav neviena laivošanas entuziasta, noteikti vērts piesaistīt kādu ekspertu vai gidu, kas parūpēsies par brauciena drošību.

Pasargā sevi no ērcēm

Paaugstinātā gaisa temperatūrai ir likusi atmosties dažādiem kukaiņiem, bet visvairāk jāuzmanās no ērcēm. Piekrastes garajā zālē un krūmājos tās mājo īpaši daudz un ar neapbruņotu aci nav pamanāmas. Aptiekās ir atrodami dažādu veidu aizsardzības līdzekļi, kas palīdzēs atvairīt insektus, kā arī ērces, taču tie nepasargā no koduma sekām. Lai izvairītos no iespējamas saslimšanas ar ērču encefalītu, svarīgi savlaicīgi vakcinēties. Ērču encefalīta vakcīna šobrīd ir vienīgais aizsardzības līdzeklis pret šo slimību.