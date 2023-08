Kādreizējā Īva Senlorāna villa Tenžerā pārtapusi smalkā viesnīcā

Īvs Senlorāns neslēpa savu mīlestību pret kolorīto Maroku. Tur viņš rada iedvesmu, bet vēlāk arī mieru no kameru zibšņiem un vieglprātīgām ballītēm. Beigu beigās slavenais modes dizaineris kopā ar dzīvesbiedru Pjēru Beržē iegādājās īpašumus Marakešā un Tanžerā. Senlorāna īpašums Marakešā jau sen pieejams apskatei, savukārt villa "Mabrouka" Tanžerā tikai nupat pārtapusi viesnīcā un ir gatava uzņemt viesus, kuri vēlas baudīt izsmalcināto interjeru un radošo auru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Senlorāns un Beržē sākotnēji iegādājās īpašumu Marakešā, kas šobrīd kļuvis par populāru apskates vietu. Savukārt villa "Mabrouka" Tenžerā, ko pāris iegādājās ap 1997. gadu, tika gadu desmitiem slēpta no ziņkārīgo tūristu un vietējo iedzīvotāju acīm. To ieskauj palmas un augu koki, kas garāmgājējiem liedz iespēju ielūkoties villas pagalmā un vienlaikus nodrošina patīkamu vēsumu.

Koku ēnā atrodas arī klintī izcirsts baseins ar smaragda krāsas ūdeni, kas šobrīd kļuvis par galveno atpūtas zonu viesnīcas viesiem. Tāpat atpūtnieki var baudīt izcilus ēdienus kādā no trīs viesnīcas restorāniem.

Senlorāns un Beržē bija īsti mākslas darbu kolekcionāri, kuri priekšroku deva izsmalcinātām lietām arī interjerā. Līdz pat šodienai villā "Mabrouka" saglabājušās oriģinālās "Saint Laurent's Murano" lustras un rokām darinātas flīzes, bet mēbeles tika atjaunotas tādā pašā kvalitātē kādas tās bija Senlorāna laikā.

Villa atrodas klints virsotnē, no kuras paveras brīnumains skats uz slaveno Gibraltāra šaurumu. Savulaik villa, kuras nosaukums arābu valodā nozīmē "veiksmes nams", bija īsta miera osta trauksmainajam pārim, kuri ar laiku norobežojās no sabiedrības. Šobrīd "Mabrouka" jaunais īpašnieks to pārveidojis par viesnīcu ar 12 apartamentiem un plašām terasēm, no kurām paveras skats uz mirdzošajiem jūras viļņiem.

Jaunais īpašnieks 1940. gadā būvēto namu atjaunoja, saglabājot Senlorāna estētisko gaumi. Viesnīcā tika saglabāts "Art deco" stils, kas papildināts ar tradicionālajiem marokāņu dizaina elementiem. Strādājot pie renovācijas bija svarīgi atjaunot infrastruktūru, piemēram, jumta segumu un elektrību, bet tikpat svarīgi bija saglabāt to auru, kas te valdīja Senlorāna laikā. Viesnīcas īpašnieks Džaspers Konrans uzsvēra, ka viņš vēlas, lai tā kļūtu par omulīgu vietu, kur baudīt apkārtējo skaistumu un klusumu.

Viesnīcā šobrīd ir 12 apartamenti, trīs restorāni, jumta terase, kur malkot rīta kafiju ar skatu uz Gibraltāru, kā arī no Senlorāna laikiem saglabājies tējas paviljons.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viena nakts kādā no 12 apartamentiem maksā 290 dolārus (268 eiro), turklāt jārēķinās, ka visi numuriņi uz tuvāko laiku ir rezervēti.

Izmantotie avoti:

"Vogue France"/ Yves Saint Laurent's home transformed into a hotel in Tangier

"Elle Decor"/ You Can Now Stay at Yves Saint Laurent's Luxurious Moroccan Vacation Home