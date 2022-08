Karostas ūdenstorņa mākslinieku rezidence atvērta vēl līdz 31. augustam

Vēl tikai līdz 31. augustam apmeklētājiem ir iespēja ielūkoties Liepājas Karostas ūdenstorņa grandiozajās iekštelpās un izbaudīt radošo vidi atvērtajās mākslinieku darbnīcās, kur šosezon var apskatīt Latvijas mākslas akadēmijas pasniedzēju – gleznotāju Veronikas Frolovas un Reiņa Liepas, kā arī tēlnieka Egona Peršēvica darbus. Tornis ir apmeklējams bez maksas, vēsta projekta pārstāve Iveta Vēvere.

Šobrīd mākslinieki savu darbu tornī ir beiguši, bet izstādi ar līdzi atvestajām gleznām, kā arī darbus, ko viņi ir radījuši šovasar uz vietas tornī, vēl var pagūt apskatīt līdz pēdējai augusta dienai.

Atgādinām, ka jau trešo sezonu vasarās pārcelt savas darbnīcas un eksponēt darbus publiskai apskatei Karostas ūdenstornī tiek aicināti izcilākie Latvijas mākslinieki. Iepriekšējos gados tie bijuši gleznotāji Ritums Ivanovs, Agate Apkalne, Atis Jākobsons, Elīna Zunde un Andris Vītoliņš, šovasar tur strādāja Veronika Frolova un Reinis Liepa. Lai lieliskās Karostas ūdenstorņa telpas sniegtu maksimālu pienesumu, mākslinieku rezidences kurators – tēlnieks Egons Peršēvics uz torni aicina tikai profesionāļus, kuru darbu kvalitāti neviens nespēj apšaubīt.

Torņa atmosfēru Veronika Frolova salīdzina ar templi, ko īpašu padara ne tikai maģiskās gaismas, kas caur biezajiem stikla blokiem telpā ieplūst no visām pusēm, bet arī akustika un nebeidzamās trepes. "Bet patiesais ieguvums no šis pieredzes ir nevis kāds konkrēts mākslas darbs, kas tika vai netika radīts, bet pagrieziena punkti, uz kuriem uzduries, izejot no savas ierastās rutīnas," atzīmē gleznotāja.

Reinis Liepa, savukārt, savu darbu tornī uztvēra kā izaicinājumu un telpu eksperimentiem, veidojot arī freskas, izmantojot Liepājas pludmales smiltis. "Vienā no darbiem iesāku zīmēt un gleznot sievietes tēlu ar domu atsvaidzināt savas cilvēka figūras zīmēšanas prasmes, jo gaisma un distances iespēja šajā tornī atvieglo šo uzdevumu," saka Reinis Liepa, arī par galveno torņa pievilkšanas spēku minot gaismas un lieliskās telpas, kas ļāvis viņam uz saviem darbiem paskatīties citām acīm.

Kā norāda Vēvere, lai publikai būtu interesantāk vērot māksliniekus darbībā, arī kurators Egons vasarās strādā uz vietas tornī. Aizvadītājās sezonās tur tapa viņa lielformāta darbi – "Karostas nāra" un "Mākslinieka manifests", bet šosezon tēlnieks ir pievērsies aizmirstākam žanram – portretu studijām, kā arī piedāvāja noklausīties izzinošas lekcijas par tēlniecību.

Karostas ūdenstorņa mākslinieku rezidences aktualitātēm līdzi var sekot "Facebook" un "Instagram".

Karostas ūdenstorni var pagūt apmeklēt vēl abās atlikušajās augusta trešdienās, kā arī ceturtdien un piektdien no pulksten 13 līdz 18 un sestdien, svētdien no pulksten 11 līdz 17. Zvanot gidam uz 29930936, var paspēt pieteikt grupu bezmaksas ekskursijai arī citā laikā.