Kas jauns un interesants šovasar apskatāms Jelgavā

Brīvdienās plāno doties Jelgavas virzienā, bet aktivitāšu plāns vēl nav gatavs? Te, lūk, daži ieteikumi, kurp doties un ko redzēt!

Kā portāls "Tūrisma Gids" uzzināja Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā, līdz ar ierobežojumu atvieglošanu apmeklētājiem pieejami Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, kā arī Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis un Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija.

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā var uzzināt vairāk par pilsētas vēsturi, kā arī aplūkot izcilā mākslinieka Ģederta Eliasa gleznas. Muzejs atvērts no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 11 līdz 18. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, kura ekspozīcija stāsta par latviešu teātra tēva dzīvi un radošo darbību, atvērts no otrdienas līdz svētdienai – no pulksten 10 līdz 17. Savukārt Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī apmeklētājiem pieejamas interaktīvas vēstures ekspozīcijas, 9. stāva skatu laukums un izstāžu zāle. Torņa ekspozīcijas atvērtas no otrdienas līdz svētdienai – no pulksten 10 līdz 18, tūrisma informācijas centrs, kā arī skatu laukums un izstāžu zāle atvērti no pulksten 10 līdz 20.

Jelgavā savas durvis pēc pandēmijas vērusi arī Dzelzceļa muzeja Jelgavas ekspozīcija. Muzejā apskatāma gan iekštelpu izstāde, gan ārā eksponētie ritekļi. Ekspozīcija atvērta trešdienās, piektdienās un sestdienās no pulksten 10 līdz 17 un ceturtdienās no pulksten 11 līdz 19.

Pilsētas viesi aicināti izbaudīt ūdens priekus un doties izbraukumā pa Lielupi un Driksu ar kādu no atpūtas kuģīšiem, laivām, SUP dēļiem vai ūdens velosipēdiem. Veldzēties iespējams arī kādā no divām oficiālajām pilsētas pludmalēm – Lielupes labajā krastā pie gājēju promenādes un Pasta salas peldvietā. Plašāk par ūdens tūrisma piedāvājumu uzzini šeit, savukārt te atradīsi idejas, kur veldzēt slāpes un iestiprināties.

Foto: Publicitātes foto

Savukārt tūristiem aktuālo informāciju par dzīvi Jelgavā atrasīsi www.visit.jelgava.lv. Vēl citas idejas laika pavadīšanai Jelgavas pusē tieši gada siltākajos menešos lūko šeit.