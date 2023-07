Kaviārs un kokteiļi – atklās ekskluzīvu vilciena maršrutu no Briseles uz Venēciju

Viens no greznākajiem veidiem, kā ceļot uz Venēciju, ir nakts vilciens. Iedomājies – restaurētos 20. gadsimta 20. gadu vagonos sagaidīt saullēktu, šķērsojot Alpu kalnus, bet pusdienas baudīt, braucot cauri brīnišķīgajai Venēcijas lagūnai. Šādu ceļojumu no 2024. gada piedāvās uzņēmums "Belmond", kurš atklās "Simplon-Orient-Express" maršrutu no Briseles uz Venēciju, vēsta "Euronews".

Kas būtu jāzina, dodoties ceļojumā ar vienu no greznākajiem vilcieniem Eiropā?

Ceļojums ar "Austrumu ekspresi"

Uzņēmums "Belmond" savā tīmekļvietnē lepni raksta, ka "Austrumu ekspresis" ("Orient Express") ir leģendārs. Daudziem ceļojums ar grezno vilcienu ir sapnis, ko var piepildīt tikai vienreiz mūžā. Savukārt jaunais vilciens uz Venēciju nodēvēts par "Simplon-Orient-Express", lai to varētu atšķirt no oriģinālā "Orient Express", kas sastāv no restaurētiem 20. gadsimta 20. gadu vagoniem.

Vagons-restorāns "Étoile Du Nord" tika uzbūvēts 1926. gadā. Tam ir sarežģīta koka inkrustācija un smaragdzaļa samta polsterējums. Savukārt vagona-restorāna "L'Oriental" interjera apdarē izmantoti ar melnu laku pārklāti koka paneļi, bet "Côte d'Azur" rotāts ar izcilo "René Lalique" stiklu.

Nakti pasažieri pavada vēsturiskajos vagonos, kuru interjeru rotā "Art Deco" stila gaismekļi, bet vannasistabas klāj marmora flīzes. Protams, arī pasažieru ģērbšanās stils ir ekstravagants un atbilstošs greznajam "Austrumu ekspresim".

Jaunais vilciens no Briseles uz Venēciju izbrauks ap pulksten 17.10. Pirms vakariņām pasažieri varēs baudīt kokteiļus leģendārajā vagonā-bārā "3674", kas pazīstams ar regulāru pianista uzstāšanos un pusnakts branču.

Ceļojums sāksies ar vakariņām četrās kārtās, ko pagatavos šefpavārs Žans Imberts, bet par vīniem rūpēsies zinošs someljē. Pamatēdienā tiks piedāvāta gan liellopa fileja, gan omāri "vol-au-vent" gaumē. Uzkodās tiks piedāvāti dažādi sieru veidi un kaviārs.

No rīta pasažieri varēs atpūsties savās kajītēs, kamēr viesmīļi pasniegs franču brokastis, vilcienam braucot gar Alpu kalniem un ezeriem. Savukārt, tuvojoties Venēcijai, tiks pasniegtas smalkmaizītes, ko baudīt, vērojot pilsētas kupolus un torņus. Vilciens Venēcijā ieradīsies ap pulksten 19.

Braucieni plānoti 2024. gada 18. aprīlī un 25. jūlijā. Divi reisi no Venēcijas uz Briseli notiks arī 15. aprīlī un 22. jūlijā. Ceļojums izmaksās aptuveni 5432 eiro.