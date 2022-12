Ķīna atsāk starptautiskos ceļojumus: kuras valstis tāpēc ievieš jaunus Covid-19 ierobežojumus?

Ķīna no 8. janvāra atkal atvērs savas valsts robežas starptautiskiem ceļojumiem, bet, ņemot vērā tur aizvien pieaugošo saslimšanas gadījumu skaitu ar Covid-19, vairākas valstis reaģējušas uz šo paziņojumu un noteikušas stingrākus noteikumus ceļotājiem no Ķīnas, vēsta BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Japāna, Indija, Malaizija, Taivāna, Itālija un nu arī ASV paziņojušas par stingrākiem noteikumiem, kas jāievēro ceļotājiem, kuri ieradīsies no Ķīnas. Šādu lēmumu valstis pieņēmušas dažas dienas pēc tam, kad Pasaules Veselības organizācija publiski paziņoja, ka ir nobažījusies par smagiem saslimšanas gadījumiem Ķīnā. Straujais uzliesmojums novērojams pēc tam, kad valsts atteicās no savas "nulles Covid-19" politikas. Atteikšanās no noteikumiem paredz arī to, ka no 8. janvāra, pēc trīs gadu ilgas izolācijas no pasaules, Pekina plāno atvērt valsts robežas starptautiskiem ceļojumiem.

ASV, Indijā, Itālijā, Taivānā un Japānā ceļotājiem no Ķīnas tiks veikta Covid-19 testēšana. Tiem, kuriem tests būs pozitīvs, nedēļu būs jāpavada karantīna. Japānā tiks ierobežots arī lidojumu skaits uz Ķīnu un no tās. Savukārt Malaizija ieviesusi papildu uzraudzības pasākumus.