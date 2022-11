Klimata aktīvisti bloķē privātās lidmašīnas skrejceļu Amsterdamas lidostā

Aizvadītās nedēļas nogalē klimata aktīvisti mainīja taktiku un tā vietā, lai pielīmētu sevi pie krēsla vai apmētātu ar ēdienu kārtējo mākslas šedevru, izraisīja haosu Šipolas lidostā Amsterdamā, ar velosipēdiem braucot pa privātlidmašīnu skrejceļu un pieķēdējot sevi pie lidmašīnām, ziņo medijs "The National News". Protests neskāra nevienu komerciālo lidojumu.

Sestdienas pēcpusdienā, 5. novembrī, simtiem protestētāju no "Greenpeace", "Extinction Rebellion" un citām organizācijām ar velosipēdiem riņķoja pa privāto lidmašīnu skrejceļu, cenšoties novērst tās pacelšanos. Citi aktīvisti sēdēja zem stāvošām lidmašīnām vai pieķēdējās pie tām, lai fiziski neļautu tām pacelties. Nīderlandes policija un lidostas drošības darbinieki mēģināja protestētājus notvert un dažus no viņiem norāva no velosipēdiem. Šajā incidentā vismaz viens cilvēks tika ievainots un vairāk nekā 200 cilvēki tika arestēti.

Protests bija daļa no akcijas "SOS par klimatu", kura mērķis ir iebilst pret aviācijas nozares piesārņojumu un siltumnīcefekta gāzu emisijām, kā arī vietējo trokšņa piesārņojumu.

🚨 BREAKING: Hundreds of activists are PHYSICALLY STOPPING mega-polluting private jets from taking off from Amsterdam's main airport, @Schiphol.

"We want fewer flights, more trains and a ban on unnecessary short-haul flights and private jets".

Who can disagree with that? pic.twitter.com/7UDeP1aTc2