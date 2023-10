Kļūdas tarifi: kas tas ir un kā to izmantot, lai lidotu pa lēto?

Meklējat lētas aviobiļetes nākamajam atvaļinājumam? Kļūdas tarifi var būt jūsu labākais atradums.

Kā norāda nosaukums, kļūdas tarifi (error fare) ir kļūdas, kas tiek pieļautas, norādot lidojuma cenu tiešsaistē. Dažkārt biļetes pārdotas par ievērojami zemāku cenu, nekā tām vajadzētu būt, vai nu cilvēciskās kļūdas, vai arī kļūmju sarežģītajās sistēmās dēļ, kas nosaka aviobiļešu cenas.

Parasti uz šīm biļetēm var ietaupīt simtiem eiro – dažreiz 90% vai vairāk. Galvenais ir rīkoties ātri, jo, tiklīdz aviokompānija vai tiešsaistes ceļojumu aģentūra pamanīs problēmu, biļetes cena tiks koriģēta.

Pieredzējuši ceļotāji var izmantot šīs kļūdas, lai ietaupītu naudu, taču šīs zemās cenas ir saistītas ar zināmiem riskiem. Lūk, kas jums jāzina par kļūdas tarifiem, sākot no to atrašanas un beidzot ar to, kas var notikt, šādu lidojumu rezervējot.

Kā atrast kļūdas tarifus?