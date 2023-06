Ko tūristi visbiežāk pasūta sev viesnīcas numuriņā

Baudīt atvaļinājumu nereti nozīmē atļauties mazliet vairāk, tostarp arī neliegt sev palaiskoties viesnīcas numurā un izmantot viesnīcas piedāvāto. Vietne "Hotels.com" publicējusi ziņojumu par apkalpošanu numurā, daloties ar populārākajiem un neparastākajiem pasūtījumiem viesnīcas numuriņā, turpat norādot, ka viesnīcu piedāvāto ērtību izmantošana kļūst aizvien populārāka.

Saskaņā ar vietnes "Hotel.com" ziņojumu, visā pasaulē populārākais pasūtījums numuriņā no ēdienkartes ir burgers, kas apsteidzis tādus iecienītus ēdienus kā pica, tako, sviestmaize, frī kartupeļi. Novērots, ka apkalpošanai numuriņā viesi dod priekšroku vienkāršai un "neformālai" virtuvei, piemēram, jau minētajiem burgeriem, pētījumu iztirzājis "Travel and Leisure". Lai gan tūristi iecienījuši vienkāršus ēdienus, viņi atļaujas tērēties. Ziņojumā 27 procenti ASV aptaujātās viesnīcas norādījušas, ka to viesi apkalpošanai numurā tērē vidēji 100 ASV dolārus (pēc šī brīža valūtas 93,42 eiro).

Lai gan priekšroka tiek dota vienkāršam ēdienam, tas nenozīmē, ka viesnīcu apmeklētāji neinteresējas par neparastiem piedāvājumiem ēdienkartē. Ziņojumā minēts, ka viesi izmēģinājuši pasūtīt teju visu, – sākot no "diētiska ūdens" līdz bļodai ar izkausētu saldējumu un pat veselu pūdēto zivi.

Ēdiens gan nav vienīgais, ko var pasūtīt savā viesnīcas numuriņā. "Hotels.com" dalījies ar pāris neparastām lietām, ko viesi nereti izmanto, baudot brīvdienas luksus klases numuriņos. Piemēram, viesnīca "The Milestone Hotels and Residences" Londonā piedāvā Karaliskā filharmonijas orķestra koncertu numuriņā, un viesnīca "Il Salviatino" Florencē pēc pasūtījuma viesiem vannu piepilda ar proseko vai šampanieti, raksta "Travel and Leisure".