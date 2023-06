Koncerti, darbnīcas, karuseļi un putu ballītes – jūlijā jūras piekrasti pieskandinās Zvejnieksvētki

Ierasti jūlija sākumā visu jūras piekrasti pieskandina dziesmas, čalas un dejas līdz rītausmai, jo laiks ir svinēt Zvejnieksvētkus jeb Jūras svētkus. Kaut arī agrāk Zvejnieksvēkus svinēja jūlija pirmajā sestdienā, pēdējos gados datums ir pārcelts uz jūlija otro nedēļas nogali. Turpretī Ventspils saglabā tradīcijas un svin paši pirmie – jau 1. jūlijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ventspils

1. jūlijā jau no pulksten 8 būs atvērts svētku tirgus (Vecpilsētas tirgus laukumā). No pulksten 10 Amatu mājā risināsies radošā darbnīca – nozīmīšu darināšana par jūras tēmu. Tāpat no pulksten 10 Livonijas ordeņa pilī būs apskatāmas izstādes un varēs piedalīties radošajā darbnīcā. Šajā pat laikā sāksies arī "Jūras kauss 2023" pludmales volejbolā. Sacensības notiks Ventspils pludmales volejbola stadionā.

Tikmēr uz centrālās skatuves, kas atradīsies laukumā pretim teātra namam "Jūras vārti", pulksten 12 sāksies jūras valdnieka Neptūna un viņa svītas sagaidīšana. Pēc grandiozās sagaidīšanas uz skatuves visu dienu notiks koncerti. Uzstāsies "Ziņģes brāļi", "Labvēlīgais tips", "Bad Habits" un "Vilki".

No pulksten 20 interesantākie pasākumi pārcelsies uz Reņķa dārzu un Mazo skatuvi (pie vecajām Ostas darbnīcām, K. Valdemāra iela 12).

Uz Mazās skatuves uzstāsies Dzintars Briedis, "Neium", bet no pulksten 22 līdz 24 apmeklētājus izklaidēs dīdžejs Kārlis Bikšus.

Tikmēr Reņķa dārzā no pulksten 19 līdz pat rītausmai notiks Gunta Skrastiņa dziesmu un ziņģu festivāls. Tajā piedalīsies grupas "Apvedceļš", "Galaktika", "Tērvete", "Zeļļi", kā arī Mārtiņš Kanters, Ineta Rudzīte, Dainis Skutelis, Žoržs Siksna, Ieva Sutugova un citi. Vairāk informācijas meklē šeit.

Liepāja

Liepājā Jūras svētki tiks svinēti 8. jūlijā, taču pirmie aizraujošie notikumi būs jau piektdienas pēcpusdienā, 7. jūlijā. Piemēram, no pulksten 19 līdz 20 varēs vērot kuģu un laivu parādi.

Savukārt 8. jūlijā Jūras svētkus svinēs Jūrmalas parkā. "Šogad svētku teritoriju iecerēts paplašināt, aptverot parka zonu no Jūrmalas līdz pat Peldu ielai un pludmali pie Glābšanas stacijas," informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas pārstāvji.

Uz Muzikālās skatuves dienas programmā varēs baudīt dziesminieku Antas Eņģeles un Marko Ojala ziņģes par jūru. Bet bērnus priecēs leģendārais bērnu ansamblis "Dzeguzīte". Jautru latviešu dziesmu programmu piedāvās duets "Karakums", kura sastāvā ir grupas "Labvēlīgais Tips" mūziķi Kaspars Tīmanis un Normunds Jakušonoks. Dienas programmas noslēgumā – koncerts "Pie jūras dzīve mana" ar solistiem Daini Skuteli un Ievu Sutugovu, dziedošajiem aktieriem Ditu Lūriņu-Eglienu un Jāni Paukštello.

No pulksten 19 sāksies vakara programmā, kuras laikā uzstāsies Būū, "The Hobos" un Ralfs Eilands, bet noslēgumā Igo.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienlaikus ar notikumiem uz Muzikālās skatuves bērnu aktivitāšu zona pretim Daugavas stadionam pārtaps "Pirātu brīnumu salā". Lai iejustos pirāta lomā, radošajās darbnīcās bērni varēs izgatavot sev acu apsēju, galvassegu un tematisku rotaļlietu, savus spēkus izmēģināt arī dažādās mini atrakcijās – striķu un cirvju mešanā, lielajās kaķenēs, atrast arī kādu dārgumu lielajā brīnumu lādē un izdejoties pirātu ballītē. Par svētku programmu vairāk lasi šeit.

Roja

Rojā šogad Zvejnieksvētki tiks svinēti jau 73. reizi. Organizatori sola arī šogad plašu izklaides programmu, kas priecēs gan lielos, gan mazos apmeklētājus.

8. jūlijā Latvijā pazīstami mūziķi pieskandinās Rojas pludmali. Uzstāsies Intars Busulis un "Abonementa orķestris", Ivo Fomins, "Singapūras satīns", "Galaktika", kā arī dīdžeji Roberts Lejasmeijers, Ufo un Jax.

Tāpat būs pieejamas sportiskas aktivitātes un izklaides bērniem, varēs nopirkt gardus ēdienus un dzērienus, kā arī tiks vārīta tradicionālā zivju zupa. Papildu informācija par pasākumu šeit.

Salacgrīva

Arī Salacgrīvā šogad Zvejnieksvētki tiks svinēti 8. jūlijā. Pasākumi notiks vairākās vietās: ostmalā, laukumā pie kultūras centra, kā arī Zvejnieku parka stadionā un estrādē.

Laukumā pie kultūras centra jau no pulksten 9.30 darbosies svētku tirdziņš, bet no pulksten 11 būs radošas darbnīcas un atrakcijas. Tikmēr ostmalā no pulksten 9.30 varēs vērot sacensības smaiļošanā.

Sportiskas aktivitātes risināsies arī Zvejnieku parka stadionā. Tur pulksten 10 sāksies basketbols, tam sekos pludmales volejbols. Bet no pulksten 13 līdz 15 notiks tradicionālā zvejnieku zābaka mešana.

Vakara programma notiks Zvejnieku parka estrādē, kur no pulksten 20 uzstāsies Normunds Rutulis, Andris Ērglis un Mārtiņš Kanters. Savukārt no pulksten 22 būs balle ar grupām "Apvedceļš" un "Dziļi violets". Vairāk informācijas šeit.

Engure

8. jūlijā Zvejnieksvētku svinēšana Engurē sāksies ar svētku gājienu un Neptūna sagaidīšanu. Bet visas dienas garumā Engures pludmalē būs atrakcijas un karuseļi. Bērniem tiks organizēta arī putu ballīte Engures hokeja laukumā.

Savukārt Auniņparka estrādē pulksten 13 būs svētku atklāšanas koncerts, bet Engures stadionā jau no pulksten 11 risināsies volejbola turnīrs. Turpat stadionā ir paredzēta aizraujoša un ritmiska vakara programma. Pulksten 19 grupa "Bet Bet" sāks koncerta programmu, pēc tam uzstāsies arī "Bermudu Divstūris" un vakarā noslēgumā grupa "A-Europa". Plašāka pasākuma programma pieejama šeit.

Lapmežciems

8. jūlija rīts Lapmežciemā sāksies ar amatnieku, bērnu un jauniešu pašizgatavoto lietu tirdziņu. No pulksten 11 sāksies dažādas sporta aktivitātes – strītbola sacensības, riteņbraukšana bērniem, mazuļu rāpošanas krosiņš un māmiņu ratiņskrējiens.

Savukārt pēcpusdienā būs gan putu ballīte, gan tradicionālās zvejnieku zābaka mešanas sacensības, gan arī gleznošanas meistarklases kopā ar mākslinieci Elitu Patmalnieci.

Grandiozā svētku atklāšana sāksies pulksten 17 ar jūras valdnieka Neptūna sagaidīšanu. Savukārt vakarā viesus priecēs grupas "Mazais princis" un "Ziņģes brāļi". Bet ilgākie svinētāji varēs baudīt zaļumballi līdz pat rītam. Pasākuma programma pieejama šeit.

Kolka

Kā gan bez Jūras svētkiem lībiešu krastā. Arī te svētkus svinēs 8. jūlijā. Dienas pirmajā daļā paredzēts jūras valdnieces sagaidīšana, labumu tirdziņš, meistardarbnīcas un piepūšamās atrakcijas bērniem un izzinošas izstādes.

Turpretī vakara programmā, kas risināsies pie tautas nama, viesus priecēs Elza Rozentāle un Kaspars Zemītis, Fēlikss Ķiģelis ar grupu, bet no pulksten 23 līdz pat rītam varēs dejot ballē, kuru ieskandinās grupa "Zuši". Vairāk informācijas šeit.