Šobrīd ne tikai Ķīnā, bet arī daudzviet citur tiek vērsta uzmanība uz koronavīrusu, kas uzliesmojis un piesaistījis visas pasaules uzmanību. No tā cieš vairākas industrijas, tostarp arī tūrisma nozare. Arī Latvijā daudzi ceļotāji plānojuši iepazīt Ķīnas piedāvājumu, tomēr šis vīruss būtiski sašūpojis plānus.

Saistībā ar jaunā koronavīrusa uzliesmojumu Hubei provincē un tā straujo izplatību, Ārlietu ministrija aicina ceļotājus nedoties braucienos uz Ķīnu, teikts Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta mājaslapā. Bet ko darīt ceļotājam, ja plāni par braucienu uz šo Āzijas valsti izkaldināti jau iepriekš un rezervācija jau veikta? Viedokļus par notiekošo vaicājām ceļojumu aģentūrām, kā arī apdrošinātājiem, noskaidrojot – kādas ir ceļotāja iespējas.

Ceļojumu aģentūra "Impro ceļojumi" izplānojuši ceļojumus uz Ķīnu gan no 6. līdz 22. aprīlim, gan no 7. līdz 15. aprīlim. Tūrfirmas pārdošanas daļas vadītāja Liene Eglīte teic, ka šobrīd ceļojuma aģentūra tūristu grupas uz Ķīnu atcēlusi nav, tomēr tiek apzināti klienti, noskaidrojot viņu viedokli par notiekošo. "Galējo lēmumu varēsim pieņemt tikai tad, kad visi klienti būs pauduši savu izvēli konkrēto ceļojumu sakarā," teic Eglīte. Šobrīd tūrfirmas pārstāvji cer, ka situācija līdz aprīlim normalizēsies un ceļojums notiks kā plānots.

Ceļotājiem, kam bija paredzēts ceļojums uz Ķīnu, ir iespēja līdz konkrētam datumam atteikties no "Impro ceļojumi" piedāvātās tūres, lai būtu iespējams savlaicīgi koriģēt ceļojuma grupu sastāvu un ar to saistītās izmaksas. Šādā gadījumā ''Impro ceļojumi'' atmaksā līdz šim iemaksāto naudu par ceļojumu 100 procentu apmērā vai arī pēc klienta izvēles šī summa tiek rezervēta kādam alternatīvam ceļojumam, ko piedāvā tūrfirma. Savukārt, ja ceļotājs šobrīd nolemj nemainīt savus plānus, bet ja turpmākie notikumi attīstīsies nelabvēlīgā virzienā un ceļojumu objektīvu iemeslu dēļ tomēr nāksies atcelt, par ceļojumu iemaksātā nauda tiks atgriezta maksimālā apmērā, tomēr atskaitot ceļojuma organizēšanai jau faktiski iztērētos finanšu līdzekļus (piemēram, izmaksas par Ķīnas vīzas saņemšanu, avio biļetēm utml.). Tomēr arī šādā gadījumā tūrfirma ir nolēmusi solidarizēties ar saviem klientiem un segt 50 procentus no šādiem izdevumiem. Respektīvi, tiks atmaksāti arī 50 procenti no ceļojuma organizēšanai jau faktiski patērētājiem līdzekļiem vai arī, līdzīgi kā iepriekš, šī nauda tiks rezervēta alternatīvam ceļojumam.