Kur pazuduši lētie pēdējā brīža ceļojumu piedāvājumi?

2022. gada vasara iezīmē jaunas tendences ceļojumu plānošanā. Ja pirms Covid-19 pandēmijas varēja droši paļauties uz lētākiem pēdējā brīža ceļojumu piedāvājumiem, tad līdz ar pandēmijas ierobežojumu mīkstināšanu, situācija ir strauji mainījusies – vismaz tuvākajā laikā pēdējā brīža ceļojumu piedāvājumi par pievilcīgām cenām diez vai būs pieejami. To veicinājuši vairāki faktori – lidojumu izmaksas, viesnīcu cenas, kā arī lielais ceļojumu pieprasījums, skaidro "Novatours" pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēdējā brīža ceļojumu jēdziens ir mainījies

"Covid pandēmija tūrisma nozari apstādināja pilnībā. Taču līdz ar ceļošanas ierobežojumu atcelšanu tā atjaunojās, pārsniedzot jebkuras prognozes. Viesnīcu piedāvājumu pieprasījums visā pasaulē ir sasniedzis augstāko līmeni. Tāda pati situācija ir ar lidojumiem – vietas lidmašīnās tiek izpirktas ātri, lidostām un avio kompānijām, kurām pandēmijas laikā nācās atlaist darbiniekus, šovasar nav iespējas apkalpot visus, kas to vēlas. Kopā ar pieaugošo pieprasījumu, vispārējo inflāciju un degvielas izmaksu kāpšanu neapstrīdami tiek ietekmētas arī pakalpojumu izmaksas," stāsta "Novatours" pārdošanas daļas vadītāja Sanda Roze.

Roze arī atzīmē, ka minēto apsvērumu dēļ šogad pilnībā mainījies pēdējā brīža ceļojuma jēdziens – ja agrāk tas bija labs veids, kā ietaupīt naudu ceļojumam, tad tagad šīs priekšrocības vairs nav. "Tā kā viesnīcās un lidostās ir liela ceļotāju plūsma, iegādāties pēdējā brīža ceļojumu par pievilcīgu cenu ir daudz grūtāk nekā agrāk. Tas nenozīmē, ka vairs nav pēdējā brīža ceļojumu piedāvājumu, tādi tirgū ir, taču, runājot par cenām, šobrīd nav lielas atšķirības, vai ceļot rīt vai pēc divām nedēļām. Atliek tikai jautājums, vai, pērkot ceļojumu pēdējā brīdī, varēs atrast atpūtas iespējas sev vēlamā viesnīcā," papildina Roze.

Ņemot vērā iepriekš minēto, šobrīd nav vērts paļauties uz lētākas ceļošanas iespējām ar pēdējā brīža piedāvājumiem. Līdz šim lētākus pēdējā brīža piedāvājumus ierasti piedāvāja ceļojumu organizatori, lai aizpildītu tukšās vietas lidmašīnās vai viesnīcās. Tagad šādu iespēju ir ļoti maz un ja ir, tās ir ļoti pieprasītas – dažkārt tās pat var maksāt pat dārgāk. Šobrīd tiem, kas vēlas ietaupīt, ceļojumus ir ieteicams plānot vismaz mēnesi vai divus uz priekšu.

Kūrortos ir vērojams tūristu pieplūdums

Saskaņā ar Pasaules Tūrisma organizācijas datiem – no jūnija 45 valstīs (no kurām 31 atrodas Eiropā) vairs nav nekādu ierobežojumu saistībā ar Covid-19. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ cilvēki atkal atsāka masveidā ceļot un piepildīja Baltijas valstu iedzīvotāju iemīļotos ārzemju kūrortus.

"Ceļošanas entuziasti, kas pandēmijas laikā nevarēja baudīt ārvalstu iepazīšanu, šobrīd ļoti aktīvi vēlas kompensēt iekavēto. Šim pat ir parādījies jauns termins – "atriebības ceļojumi"– ceļotāji "atriebjas" vīrusam, kas ierobežoja pārvietošanās brīvību," stāsta Roze.

Jūnijā vien latviešu iecienītus Turcijas kūrortus apmeklēja vairāk nekā 700 000 ceļotāju. Tūristu pieplūdumu piedzīvo arī Grieķija un tās salas – šeit pārsvarā ierodas tūristi no Apvienotās Karalistes, Vācijas, Itālijas un Francijas.

"Ar šādu lielvalstu ceļotāju plūsmu uz populārākajiem kūrortiem ir patiešām riskanti gaidīt veiksmīgas pēdējā brīža ceļojumu medības. Aicinām ceļotājus turpmāk brīvdienas plānot laikus – tā nodrošinoties, ka plānus neietekmēs pašreizējā situācija tūrisma tirgū un nebūs jākonkurē ar citu valstu ceļotājiem. Vēl jo vairāk tāpēc, ka ceļojumu organizatori un apdrošināšanas kompānijas piedāvā dažādas ceļojumu apdrošināšanas, kas, mainoties plāniem, ļauj elastīgi mainīt ceļojuma datumu, maršrutu vai atgūt naudu," iesaka eksperte.

Viņa piebilst, ka šobrīd vēl ir grūti prognozēt, vai nākamgad pēdējā brīža piedāvājumi atgriezīsies ierastajā ritmā. "Pēdējā brīža ceļojumu tendence palielinās, kad mūsu dzīvē ir neskaidrības sajūta. Šogad to ietekmē gan karš Ukrainā, gan ekonomiskās prognozes. Tas ir normāli, ka cilvēki dzīvo ar īsāka termiņa plāniem, jo ​​ir grūti novērtēt, kas mūs sagaida nākotnē. Ja šī gada scenārijs atkārtosies, pēdējā brīža ceļotājiem joprojām būs jāizvēlas starp dārgiem vai īpaši ekonomiskiem piedāvājumiem, bet vidusceļa diemžēl var nebūt," prognozē Roze.

Rudens brīvdienas ieteicams plānot jau tagad

"Sekojot līdzi pārdošanas dinamikai, mūsu partneri ārvalstīs informē, ka līdzīgs noslogojums populārākajos kūrortos tiks saglabāts arī septembrī un oktobra sākumā," stāsta Roze. Viņa piebilst, ka rudenī līdzās tādiem populāriem vasaras galamērķiem kā Turcija un Grieķijas salas ceļotājiem tradicionāli ir pieejami arī tādi galamērķi kā Sicīlija, Madeira, Tunisija, taču ceļojuma biļešu skaits ir ierobežots, tāpēc speciāliste aicina visus, kas vēlas, pasteigties.