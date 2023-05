Kūrorta svētki Jūrmalā: hokejs pa dienu, grupa 'Instrumenti' vakarā

Pēc trīs gadu pārtraukuma 27. maijā atkal norisināsies Jūrmalas Kūrorta svētki. Visas dienas garumā ar bagātīgu un krāšņu programmu ieskandinās vasaras sākumu. Svētku apmeklētāji varēs baudīt ielu ēdienu, vērot dažādus burvju trikus, kā arī piedalīties radošās un sportiskās aktivitātēs, bet Horna dārzs pārtaps par vietu, kur darboties ar "Lego" klučiem. Svētku programmas noslēgumā Majoru pludmalē uz lielās skatuves uzstāsies grupa "Instrumenti", vēsta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pārstāve Zane Leite.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Majoru pludmalē – hokejs un burvju triki



Sestdien, plkst. 14.20 Majoru pludmalē pie lielās skatuves hokeja līdzjutēji varēs sekot līdzi mūsu

valstsvienības pusfināla spēlei pret Kanādu.

Bet jau no pulksten 12 līdz 16 Majoru pludmalē norisināsies radošas un sportiskas aktivitātes. Par muzikālo pavadījumu visas dienas garumā rūpēsies dīdžejs Egmonts. Pie lielās svētku skatuves iluzionists Valdemārs Weiss izklaidēs ar dažādiem trikiem, demonstrējot roku veiklību, domu lasīšanu un pat maģiju. Savukārt kopā ar žonglieri Alekseju Geiko varēs apgūt žonglēšanu.

Būs iespēja darboties lielo burbuļu pūšanas meistarklasē, gaisa pūķu gatavošanas darbnīcā un golfa meistarklasē. Mazākos svētku apmeklētājus priecēs smilšu lampas un sapņu ķērāju darbnīcas. Debesis rotās gaisa pūķi. Ģimenes ar bērniem varēs piedalīties pludmales sporta spēlēs un aktivitātēs.

"Street food" festivāls

Majoru stāvlaukumā no pulksten 11 līdz 22 notiks ielu ēdienu festivāls "Street Food Jūrmala", kur svētku atmosfērā varēs baudīt gardas maltītes. Visas dienas garumā Jomas ielā skanēs mūzika, uzstāsies ielu muzikanti un būs dažādi pārsteigumi.

Savukārt Jūrmalas Tūrisma informācijas centrs svētku dienā rīkos bezmaksas ekskursijas pa Jūrmalas centru.

Izzinošas aktivitātes Horna dārzā



No pulksten 12 līdz 18 Horna dārzs pārtaps par vietu, kur darboties ar "Lego" klučiem. Jūrmalas

Kultūras centrā būs skatāma "Lego" pilsētas un modeļu izstāde, kā arī līdz svētku dienai ikviens interesents var uzbūvēt savu orģinālo darbu no "Lego" klučiem un piedalīties konkursā.

Apmeklētājus priecēs Jūrmalas Mūzikas vidusskolas jauno mūziķu un pūtēju orķestra koncerts, kā arī trombonists Vairis Nartišs. No pulksten 11 līdz 18 darbosies Jūrmalas amatnieku pop-up tirdziņš, kā arī varēs vērot dažādus amatnieku paraugdemonstrējumus. Savukārt plkst. 17.00 uzstāsies Jūrmalas leļļu teātra studija.

Vakara koncerts un svētku specefekti



Pulksten 18.30 uz lielās skatuves Majoru pludmalē vakara programmu atklās enerģiskā grupa "Pirmais kurss", bet pulksten 20 Kūrorta svētku apmeklētājus priecēs viens no labākajiem Dānijas basģitāristiem Moussa Diallo. Pēc tam no pulksten 21.30 svētkus jūras krastā noslēgs jaudīgā pašmāju grupa – "Instrumenti". Koncerta noslēgumā svētku viesi varēs vērot dabai draudzīgus gaismas un dūmu specefektus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visos Jūrmalas Kūrorta svētku pasākumos ieeja bez maksas.