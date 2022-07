Kūrortpilsētas un apgabali Lietuvā, kur pavadīt interesantas brīvdienas

Ja vēlies doties dažu dienu garās brīvdienās, bet nevēlies atpūsties tālu no Latvijas, Lietuvas apceļošana būs tieši vietā. Dodies ar savu auto vai autobusu iepazīt kādu no Lietuvas kūrortiem – Birštonu, Druskininkus, Neringu, Palangu vai kūrortu teritorijām – Traķus, Ignalinu, Anīkščus, Zarasus vai Kauņas rajonu, aicina Lietuvas kūrortu asociācija.

Relaksējošas un veselību veicinošas brīvdienas Birštonā

Tā ir viena no senākajām Lietuvas kūrortpilsētām, kurā baudīt skaisto dabu. Pilsētas unikalitāte slēpjas tās dabas bagātībās – minerālūdens avotos, dabas radītās ārstnieciskajās dūņās, tīrajā vidē, kā arī veselībai labvēlīgajā klimatā. Kūrorta apmeklētājiem, kuri vēlas aktīvāku atpūtu, tiek piedāvāts baudīt dažādas sporta un izklaides iespējas, piemēram, velo maršruti gleznainajā Birštonas apkārtnē, iespaidīgi braucieni Lietuvas garākajā upē – Nemunā ar laivu, kuģi vai smailītēm.

Spa un aktīvā atpūta Druskininkos

Druskininki ir kūrorta pilsēta, kur ikvienam apmeklētājam ir iespēja iziet cauri tās senajām un interesantajām ielām, kas ļaus apbrīnot dabas skaistumu, apmeklēt populārākās un mazāk pazīstamās vietas. Dodoties pastaigā, braucienā ar velosipēdiem vai skrejriteņiem pa Druskininku krāšņajiem parkiem un skaistajiem mežiem, kūrorta apmeklētāji varēs baudīt pilsētas skatus un jautri pavadīt laiku.

Relaksējošas brīvdienas Neringā

Nav noslēpums, ka Neringa atrodas īpaši skaistā vietā – Kuršu kāpas pussalā, kur iespējams baudīt Lietuvas skaisto dabu un piekrastē esošās priekšrocības. Šķiet, ka vienkārša pastaiga gar jūras krastu ar dziļu svaiga gaisa ieelpošanu papildina organismu ar mums svarīgām vielām un mikroelementiem. Turpretim došanās Baltijas jūras vēsajos viļņos rada enerģiju un norūda ķermeni, kas uzlabo mūsu veselību un pašsajūtu. Ja vēlaties izrauties no ikdienas ritma, atgūt spēku un relaksēties, Neringa aicina doties pastaigās pa meža takām.

Arhitektūras un mākslas baudīšana Palangā

Dodoties brīvdienās uz Palangu, noteikti iesakām apmeklē Birutes parku, kas ir viens no bagātākajiem, sakoptākajiem un skaistākajiem parkiem Ziemeļeiropā. Visas vasaras garumā Birutes parka rotondā ceturtdienās, piektdienās un sestdienās pulksten 18.30 ir iespējams baudīt pūšamo instrumentu orķestra koncertus bez maksas. Skaista daba un muzeji nekad nevar būt par daudz, tāpēc, ceļojot pa Palangu nepieciešams iegriezties arī modernista un tēlnieka Antana Monča mājā –muzejā.

Piedzīvojumi un valdzinošs miers Anīkščos

Anīkščos var izbaudīt gan iedvesmojošus piedzīvojumus, gan valdzinošu mieru. Taču brīnišķīgo pilsētas panorāmu ir iespējams vērot no skatu laukuma augstākajā baznīcā Lietuvā. Aktīvās izklaides cienītājiem ir iespēja baudīt braucienu rodeļu un kameršļūkšanas trasēs Kalitas kalnā. Jautrs piedzīvojums ir garantēts arī Labirinta parkā, kur atrodamas dažādas atrakcijas un labirinti. Te atrodams kukurūzas labirints, kas atzīts par lielāko labirintu Lietuvā.

Mazo pilsētu un ciemu izzināšana Kauņas rajonā

Kauņas rajons aicina atklāt mazo pilsētu un ciemu burvību. Kauņas rajons, kuru veido trīs mazas pilsētas pie Nemunas upes – Kačerginė, Kulautuva un Zapiškis, jau starpkaru laikā bija slavenas ar senatnīgo dabas skaistumu un veselības resursu ārstniecisko spēku. Kulautuvā esošā Dievu un dieviešu ieleja ir īpaša un ļoti maģiska vieta. Šeit izvietotas koka skulptūras, kas atveido dažādas senās dievības, kas ir svarīgas lietuviešu senajā kultūrā.

Vēstures izzināšana Traķos

Traķu pilsēta jau izsenis ir piesaistījusi ar savu unikālo, ezeriem bagāto ainavu un viduslaikos būvēto, pagājušajā gadsimtā no gruvešiem piecelto piļu kompleksu. Vectraķu, Traķu pussalas un salas pils ir novada vizītkarte, kas atspoguļo ne tikai materiālo, bet arī garīgo Lietuvas tautas mantojumu. Vēstures cienītājiem noteikti patiks apmeklēt arī Traķu pussalas pils teritoriju. Tās bijušajā dominikāņu klostera kapelā apmeklētājus gaida sakrālās mākslas ekspozīcija.

Aktīvas brīvdienas Zarasos

Zarasi ir pilsēta, kur ikviens atradīs piemērotākās aktivitātes un iegūs jautras emocijas. Gleznainajā Zarasi ezera piekrastē atrodas tīklu taku trase, kas ir izveidota koku galotnēs ar četrām dažādām grūtības pakāpēm. Tā ir jautra izklaides iespēja jebkuram cilvēkam. Tāpat ir vērts doties uz ūdens izklaides kompleksu "Wake inn un Water inn", kas atrodas Zarasi ezera Lielajā salā. Šeit ikviens varēs izmēģināt veikbordingu un ūdens slēpošanu.

Ignalina aicina iepazīt seno arhitektūru un skaisto dabu

Viena no populārākajām apskates vietām Ignalinas kūrorta teritorijā ir Palūšes Svētā Jāzepa baznīca, kura izceļas ar īpašu koka arhitektūru un seno zvana torni. Baznīca ir slavena ar to, ka tās celšanas laikā netika izmantoti ne zāģi, ne naglas. Arī Ladakalnis ir viena no populārākajām apskates vietām, kas atrodas Aukštaitijas Nacionālajā parkā. Kalns paceļas 176 metrus virs jūras līmeņa, kur paveras elpu aizraujoši skati un brīnišķīga panorāma – ainava uz sešiem ezeriem.