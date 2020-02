Doties kruīzā par puscenu vai pat par velti? Varbūt pat vēl kaut ko nopelnīt? Izklausās gana vilinoši. Turklāt tieši tāds "ekskluzīva kruīzu kluba" piedāvājums jau labu laiku piesaistījis nozares speciālistu, kā arī daudzu ceļotāju uzmanību Latvijā. Kā to visu dabūt? Iesaistīties klubā, piesaistīt pēc iespējas vairāk interesentu – un izvēlēties sev tīkamāko kruīza maršrutu. Bet vai šajā praksē ir arī kāds āķis?

Kamēr ziņkārīgākie metas iekšā fantastiski skanošā piedāvājuma izpētē, jomas eksperti ir bažīgi, vēršot uzmanību uz vairākiem faktoriem, kāpēc pirms iesaistīšanās šāda veida pasākumos vajadzētu padomāt divreiz.

Cik reāli ir iesaistīties ekskluzīvā kruīzu klubā, kas izteic it kā neprātīgi izdevīgus piedāvājumus, un neapdedzināties, kas tas īsti ir par klubu, kā tas strādā, un ko saka šī kruīzu kluba dalībnieki? Ko mudina darīt jomas eksperti, bet ko par to saka atbildīgās institūcijas? Galu galā – kam tad īsti ir droši uzticēt savu naudu? Par to visu šoreiz.

Kā darbojas ekskluzīvais kruīzu klubs?

Lai arī laiku pa laikam parādās dažādi piedāvājumi, šajā reizē uzmanība tikusi kruīzu klubam "InCruise", kas, pēc mājaslapā atrodamās informācijas, reģistrēts ASV. Tas, kā teikts viņu pašu mājaslapā, ir ekskluzīvs kruīzu klubs, kas ir ieradies, lai mainītu ierastās kruīzu spēles noteikumus. Šis kruīzu klubs esot izveidots, lai miljoniem cilvēku visā pasaulē šādu atpūtu padarītu pieejamāku un pat ienesīgu. Kompānijas pārstāvji miljoniem dolāru, kas paredzēti kruīzu reklāmai, atdevuši visspēcīgākajiem tirgotājiem, proti, ikvienam, kas aktīvi iesaistīsies šajā klubā, teikts mājaslapā.

Kur ir āķis? Lai kļūtu par kluba biedru, ir jāuzņemas finansiālas saistības, proti, katru mēnesi jāiemaksā 100 dolāri, kas pārvērtīšoties 200 kruīza dolāros. Vai, ja vēlies kļūt par partneri, kas saņem komisijas maksājumus, prēmijas un citus bonusus, jāiemaksā 195 dolāri. Ar šiem kruīza dolāriem pēc tam iespējams veikt kruīzu rezervācijas, kompānijai vienkopus pulcējos izdevīgus piedāvājumus. Kā šāda sistēma – nauda dubultojas jeb, citiem vārdiem, kruīzi nopērkami par puscenu – vispār ir iespējama? Atbilde mājaslapā skan sekojoši – tas ir iespējams, pateicoties attiecībām ar rezervācijas pakalpojumu sniedzējiem un dalībnieku iesaistīšanas modelim.