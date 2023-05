Lai pasargātu 'ziedošo tuksnesi', Čīlē tiks izveidots jauns nacionālais parks

Uz mūsu zemeslodes sausākā vieta ir Atakamas tuksnesis, kas pērnā gada nogalē pārsteidza ar negaidītu un ārkārtīgi retu dabas izstādi – vienā no neauglīgākajām vietām ziedēja savvaļas ziedi sarkanā, purpursarkanā un oranžā krāsā. Unikālais notikums mudinājis rīkoties Čīles valdību un lemts, ka nu tuvāko piecu gadu laikā tiks izveidots sestais nacionālais parks Čīles ziemeļos ar nosaukumu "Desierto Florido", ar mērķi aizsargāt bioloģiski daudzveidīgu ekosistēmu Atakamas tuksnesī, vēsta ārzemju mediji.

Fakts, ka mazi ziedi spēj krāšņi uzplaukt sausākajā vietā pasaulē, pats par sevi ir apbrīnojams fakts un vilina ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet tūristus, kas savām acīm vēlas pieredzēt šo dabas brīnumu. Taču cilvēki nav saudzīgi pret dabu – trauslās puķes plūktas, ar transportlīdzekļiem braukts pa ziedu klātajām nogāzēm un uzdarbojušies endēmisku sugu tirgotāji, vēsta "Outlook India". Šie ziedi neizdzīvo ārpus savas vides, taču tas neaptur cilvēku mēģināt tos iegūt savā īpašumā. Lai aizsargātu dabisko apkārtni no tūristiem un saglabātu teritorijas ekosistēmu, Čīles valdība nolēmusi izveidot jaunu dabas parku, kuram dots nosaukums "Desierto Florido", kas tulkojot nozīmē "ziedošs tuksnesis".

Teju tūkstoti kilometrus garais Atakama tuksnesis atrodas starp Kluso okeānu un Andu kalniem, kuri pasargā tuksnesi no nokrišņiem. Atakama ir gandrīz 50 reizes sausāka nekā Nāves ieleja un dažas šeit esošās metroloģiskās stacijas vēl ne reizi nav reģistrējušas lietu, raksta "National Geographic". Savukārt, runājot par puķēm šajā vietā, novērots, ka Atakamas tuksnesis zied reizi trijos līdz desmit gados no septembra līdz novembrim. Saskaņā ar datiem, pēdējo 40 gadu laikā Atakama ziedēšanu piedzīvojusi apmēram 15 reizes. Kā tas iespējams, ka šajā neauglīgajā vietā iespējams šāds dzīvs skaistums vairāk nekā 200 ziedu šķirņu izskatā? "National Geographic" skaidro, ka ziemā stiprās lietusgāzes norauj aizsargapvalku no sēklām un pie konkrētas gaisa temperatūras ziedi spēj izspraukties no sausās zemes virskārtas.

Foto: Shutterstock

Jaunais parks atradīsies netālu no Čīles ziemeļu krasta, starp Kopjapo un Vallenāras pilsētām. Nacionālā parka izveidošana ne tikai aizsargās tuksneša teritoriju, bet ļaus arī ceļotājiem labāk, saudzīgāk un pārdomātāk izpētīt Atakamas klinšaino dienvidu piekrasti, kas atpazīstama ar spilgti zilo ūdeņu tilpnēm. Jaunā parka izveidošana ir nozīmīgs solis bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, jo, kā norāda "National Geographic", pierasts, ka tiek aizsargātas zaļās zonas, Amazone, kas, protams, ir svarīgas teritorijas, bet tikpat liela nozīme ir arī tuksnešu saglabāšanai, jo tie nozīmīga cita veida evolūcijas ceļa vieta uz Zemes.

"Lonely Planet" norāda, ka lielākā daļa ārzemju tūristu Atakamas tuksnesi apmeklē, lai dotos pārgājienos un alpīnismā, brauktu ar smilšu dēļiem, velosipēdiem, paraplānu, un vērotu zvaigznes skaidrajās debesīs (zemā gaisā piesārņojuma dēļ te ir vienas no skaidrākajām debesīm un tuksnesī atrodas vairākas observatorijas). Tā kā Atakamas tuksnesis atrodas Čīles ziemeļos, nav piemērotāki vai nepiemērotāki mēneši, kad to labāk apmeklēt, jo šī ziemeļu daļa tiek uzskatīta par vietu, kur ir "mūžīgais pavasaris", un temperatūra mēnesi no mēneša praktiski nemainās. Tomēr, kā jau tuksnesī, interesanti ekspedīcijās dodas tiklīdz noriet saule un temperatūra ievērojami pazeminās.

