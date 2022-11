Lai visiem prieks – kā plānot ceļojumu ar draugiem

Iespēja ceļot kopā ar draugiem ir ārkārtīgi vilinoša. Šķiet, ja ir kopīgas intereses, ir par ko parunāt un no ceļojuma tiks atvestas fantastiskas kopīgas atmiņas. Taču realitāte nav tik vienkārša. Pirmkārt, var atšķirties ceļojuma mērķi, otrkārt, var izrādīties, ka raksturi nemaz tik ļoti nesader un tas var iztaisīt regulārus konfliktus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izdevums "The Washington Post" dalās ar idejām, kā pārdzīvot ceļojumu ar draugiem, nesabojājot attiecības un atgriežoties mājās ar pozitīvām emocijām.

Uzklausiet viens otra vēlmes

Ceļojuma mērķu precizēšana var atvieglot plānošanas procesu. Piemēram, ceļojums uz Parīzi ar mērķi apskatīt pēc iespējas vairāk muzeju stipri atšķirsies no izbrauciena pie ezera. Laikus jāvienojas par to, kas tiks darīts un skatīts, lai varētu saprast, vai plāns apmierina visu draugu loku.

Vienojaties par datumiem

Viens no sarežģītākajiem ceļojuma plānošanas posmiem ir datumu izvēle. Katram ir savs grafiks un darba stils, tādēļ, lai vieglāk būtu saprast, kurā laikā visi var doties ceļojumā, jāizveido, piemēram, "Google Docs" dokumentu, kur visi var ievadīt brīvos datumus. Tā būs viegli saprast, kuri datumi visiem ir pieņemami. Jārēķinās arī ar to, ka kāds no draugiem no brauciena pēkšņi var atteikties.

Foto: Shutterstock

Izvēlaties grupas vadītāju

Lai ceļojums notiktu, obligāti jāizvēlas kādu, kurš uzņemsies atbildību par organizēšanu. Sieviešu grupu ceļojumu organizatore Vanesa Boulinga Ajavona iesaka izvēlēties vienu cilvēku par galveno plānotāju. Viņš pieņems lēmums un sekos līdzi plānam. Savukārt pārējie var nodarboties ar viesnīcu un restorānu rezervāciju vai meklēt dažādas aktivitātes ceļojuma laikā.

Atrisiniet naudas jautājumu

Nedodieties ceļojumā pirms neesat vienojušies par visām izmaksām. Ceļojums viennozīmīgi būs sabojāts, ja kāds pēkšņi sapratīs, ka tika ieplānots dārgs restorāns, kuru viņš nevar atļauties. Tas gan netraucē draugiem ar dažādu rocību kopā doties ceļojumā.

Vides komunikāciju centra eksperte Norvēģijā Olīvija Rempela regulāri ceļo ar draugiem, kuriem ir dažādi ienākuma līmeņi. Maijā viņa devās ceļojumā uz Jordāniju, kur apmeklēja arī Wadi Rum tuksneša rezervātu. Turīgākie draugi izvēlējās nakšņot greznā kempingā, kur var vērot zvaigznes, taču pati Rempela devās uz krietni pieticīgāku viesnīcu. Viņa saka: "Mēs saprotam, ka viņi to var atļauties un cienām to, taču savu budžetu nepārkāpjam."

Pirms doties ceļojumā, jāizrunā, kā un kad katrs no draugiem maksās savu daļu. Jāseko līdzi katras personas izdevumiem un savus parādus jāatmaksā uzreiz pēc ceļojuma. Rempela iesaka izmantot lietotni "Splitwise", kas atspoguļo individuālos izdevumus. Ja kādam nepieciešams vairāk laika, lai samaksātu, tas jārespektē un jāseko līdzi atmaksas grafikam.

Foto: Shutterstock

Gatavojaties kompromisiem

Cilvēki ar dažādiem ieradumiem var veiksmīgi ceļot kopā, ja vien mērķi un vēlmes tiek izrunātas laicīgi. Ja ceļojumā dodas liela grupa, tad jāpārliecinās, ka katrs spēs piepildīt kaut vienu savu vēlmi. Taču, ja draugu vēlmes radikāli atšķiras, tad labāk kopā neceļot. Tas gan nemaz netraucē turpināt būt labiem draugiem.

Maršrutam jābūt fleksiblam

Lielākā daļa tūristu vēlas apvienot ieplānotos pasākumus ar brīvo laiku. Obligāti laikus jānodrošina biļetes uz visām paredzētajām aktivitātēm. Jāplāno arī maltītes, lai varētu rezervēt galdiņu, taču jāatstāj vieta arī spontāniem lēmumiem, kas ļaus atklāt jaunas vietas. Turklāt nav obligāti visu laiku jādodas kopīgās maltītēs. Apmeklējot restorānus vai kafejnīcas vienatnē, var iepazīties arī ar vietējiem.

Laiks sev

Pat labākajiem draugiem ir vajadzīgs laiks, kuru pavadīt atsevišķi. Obligāti jāieplāno laiks, ko ceļojumā pavadīsiet šķirti, lai vienkārši būtu iespēja atpūsties. Viens no labākajiem veidiem, kā to panākt, ir rezervēt katram savu numuriņu, lai pēc garas un intensīvas dienas, vakaru varētu pavadīt vienatnē.

Foto: Shutterstock

Visi var kļūdīties

Pat vislabāk izstrādātie plāni var nojukt. Piemēram, fizikas students Bels ceļojuma laikā pa Eiropu ar draugiem bija atbildīgs par atsevišķām " Airbnb" rezervācijām. Uzzinot, ka dažas rezervācijas ir ārkārtīgi neveiksmīgas, draugi bija dusmīgi, taču saprotoši. Jāatceras, ka ceļojumā dodas, lai baudītu un priecātos, nevis dusmotos par katru sīkumu.