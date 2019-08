Latviešu dēkaiņi pasaulē: kas bija daudzpusīgais džungļu mednieks Aleksandrs Ziemelis

Portāls ceļotājiem "Tūrisma Gids" sadarbībā ar pasaules apceļotājiem no "Two Wheels" turpina raidījumu ciklu par dēkaiņiem un piedzīvojumu meklētājiem, kas nākuši no Latvijas un guvuši pasaules slavu. Trešais raidījums veltīts Aleksandram Ziemelim, kurš bija latviešu piedzīvojumu meklētājs, kas plašāk pasaulē pazīstams kā džungļu mednieks.

Trešajā raidījumā "Latviešu dēkaiņi pasaulē", kā ierasts, piedalās motoceļotājs un dēkainis Mārtiņš Sils, dēkaiņu pētnieks un publicists Rimants Ziedonis, bet viesa lomā iejūtas filmas "To Kill or to Die" ("Nogalināt vai mirt") producente Laima Nandi. Raidījumu vada Artūrs Butāns.

Aleksandrs Ziemelis, kas saukts arī par Sašu, dzimis 1890. gadā. 17 gadu vecumā aizceļojis uz Ameriku, kur arī palicis līdz mūža izskaņai. "Viņa centrālais gājiens, solo punkts, ar ko viņš palika slavens – viņš ķēra ar kailām rokām, tikai ar šķēpu medīja jaguārus. Tas bija neparasti pat indiāņu vidē – indiāņi tā nedarīja. Tam bija vajadzīga liela dūša," teic Rimants Ziedonis, piebilstot, ka savas dzīves laikā ar šķēpu Sašam izdevies nomedīt vairāk nekā 30 jaguārus un ar to viņš iemantojis popularitāti Amerikā.

Tomēr Aleksandrs bijis ļoti daudzpusīgs. Ne vien bijis džungļu mednieks un medījis jaguārus, bet arī darbojies kā gids, vedot džungļos ļaudis, lasījis lekcijas, rakstījis medijiem un izdevis grāmatu, piedalījies filmā "Jungle Menace", turklāt bijis arī ģimenes cilvēks. Aleksandrs nomira 1970. gadā 80 gadu vecumā.

Raidījumā uzzināsi, kāds bijis Saša, kādi ir bijuši džungļu mednieka dzīves līkloči, kā mūsdienu dēkainis Mārtiņš Sils iepazinis līdzīgu vidi, kā arī kā Laimai Nandi, veidojot filmu, izdevies iepazīties ar Aleksandra Ziemeļa ģimeni.



Savukārt visu interviju, kuras daļu iespējams redzēt arī raidījumā, ar režisoru un latviešu dēkaiņu pētnieku Andi Mizišu vari noskatīties turpinājumā.



