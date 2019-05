Latviešu dēkaiņi pasaulē: Kas bija krokodilu Harijs jeb Arvīds Blūmentāls

Portāls ceļotājiem "Tūrisma Gids" sadarbībā ar pasaules apceļotājiem no "Two Wheels" uzsāk raidījumu ciklu par dēkaiņiem un piedzīvojumu meklētājiem, kas nākuši no Latvijas, bet guvuši pasaules slavu.

Pirmais raidījums "Latviešu dēkaiņi pasaulē" veltīts slavenajam krokodilu medniekam Harijam jeb Arvīdam Blūmentālam, kas nācis no Dundagas, bet lielāko mūža daļu pavadījis Austrālijā.

Raidījumā par Blūmentālu, kā arī Austrāliju un latvieša Arvīda tur atstātajām pēdām stāsta motoceļotājs un dēkainis Mārtiņš Sils, kas pats ar motociklu izbraukājis Austrāliju, iegriežoties arī Harija alā, dēvētā par "Krokodila ligzdu", un rakstnieks, dēkaiņu pētnieks un grāmatas "Nacionālais dēkainis – krokodilu mednieks" autors Rimants Ziedonis, kurš krokodilu mednieka alā dzīvojis pusotru mēnesi, pavadot to sarunās ar slaveno tautieti. Raidījuma "Latviešu dēkaiņi pasaulē" vadītājs ir Artūrs Butāns.