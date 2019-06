Latviešu dēkaiņi pasaulē: Kas bija 'motocikletu karālis', izgudrotājs un ceļotājs Kārlis Ploks

Portāls ceļotājiem "Tūrisma Gids" sadarbībā ar pasaules apceļotājiem no "Two Wheels" turpina raidījumu ciklu par dēkaiņiem un piedzīvojumu meklētājiem, kas nākuši no Latvijas un guvuši pasaules slavu. Otrais raidījums veltīts triku meistaram, neticamu dēku un piedzīvojumu īstenotājam Kārlim Plokam.

Ploks 20. un 30. gados dēvēts par Eiropas "motocikletu karāli", Otrā pasaules kara laikā izgudrojis, kā izgatavot zārkus no vecām lapām, un tādēļ atbrīvots no došanās uz fronti, pēcāk uzbūvējis kuģīti un ar visu ģimeni, pērtiķīti un diviem suņiem gadiem kuģojis pa pasaules jūrām, līdz nonācis Brazīlijā, kur nodzīvojis līdz pat 90 gadu vecumam.