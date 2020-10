Latviešu fotogrāfa bildi no Vecpiebalgas šoruden rāda Taimskvērā

13. septembrī Latvijas ainavu fotogrāfs Egons Lācis savā "Instagram" kontā publicējis pirmo krāsaino kļavu lapu attēlu, kas uzņemts Vecpiebalgā. Šo bildi ievērojuši tehnoloģiju giganta "Samsung" pārstāvji, kas sazinājušies ar latviešu fotogrāfu un lūguši atļauju to izvietot uz iespaidīga ekrāna pašā Ņujorkas sirdī – Taimskvērā, kas jau gadiem atzīts par vienu no pasaules apmeklētākajiem objektiem. Kā "Turisma Gids" pastāstīja Egons Lācis, 6. oktobrī viņš saņēmis ziņu, ka foogrāfija ar informāciju par viņa "Instagram" kontu un attēla uzņemšanas vietu jau redzama Taimskvērā un būs tur skatāma ilgāku laiku šoruden.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Man tikai vakar "Samsung" pārstāvniecība Ņujorkā paziņoja par Taimskvēru. Pagaidām pievienojušies pāris sekotāju, bet ārzemnieki no ASV," uz jautājumu, vai šī publicitāte devusi daudz jaunu sekotāju, atbildēja Egons. "Cilvēki caur manu "Instagram" iepazīs Latviju." Viņš arī atzīst, ka šis ir panākums Latvijai, jo citi tērē miljonus, lai iegūtu laiku uz ekrāna Taimskvērā.

Jautāts, kā un kāpēc izvēlēta šī fotogrāfija, Egons skaidro, ka pirms kāda laika ar viņu sazinājies "Samsung" pārstāvis, kas vēlējies tieši šo Vecpiebalgas fotogrāfiju izvietot Taimskvērā. Septembrī arī noslēgts līgums par attēla izmantošanu.

Arī tiešraides kamerās, kas izvietotas Ņujorkas populārajās krustcelēs, redzams, ka fotogrāfija regulāri parādās lielajā ekrānā. Latviešu fotogrāfa uzņemtais attēls tiek rādīts uz Taimskvēra centrālā ekrāna, kas ir viens no visdārgākajiem reklāmas laukumiem pasaulē.

Jau iepriekš esam stāstījuši par Egona Lāča skaistajām fotogrāfijām no dažādām Latvijas vietām. Pirms gada par īstu grāvēju kļuva viņa uzņemtie attēli pie dzidrā Lāčkroga ezera, kas kļuvis ļoti populārs Latvijas apceļotāju vidū. Vairāk lasi šeit.

Savukārt par to, ko pašiem apskatīt Vecpiebalgā, lasi šeit.

Taimskvērs ("Times Square") ir krustojums Ņujorkā, ASV. Paplašināto Taimskvēra zonu sauc arī par teātra apgabalu un tā aizņem vairākus kvartālus. Agrāk Taimskvērs bija pazīstams kā "Longacre Square", bet savu pašreizējo nosaukumu tas ieguva 1904. gada aprīlī. Taimskvērs ir pazīstams arī ar nosaukumu "pasaules krustceles" ("The Crossroads of the World") un kļuvis par Ņujorkas un visas ASV simbolu. Saskaņā ar ceļojumu žurnāla "Travel + Leisure" datiem, Taimskvērs ir pasaulē populārākais tūrisma objekts, katru gadu to apmeklē aptuveni 39 200 000 cilvēku.