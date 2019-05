Latvijā top Santjago ceļš

2019. gada pavasarī uzsākta Santjago ceļa izveide Latvijā, pievienojoties Eiropas Santjago ceļu tīklam. Aptuveni 300 kilometru garais maršruts vedīs no Valkas līdz Žagarei un tālāk turpināsies Lietuvā. Latvijā plānots izveidot 14 pārgājiena posmus, no kuriem katrs būs aptuveni 20–30 kilometrus garš.

Svētā Jēkaba ceļš jeb Santjago ceļš (spāņu valodā – "Camino de Santiago") ir viens no populārākajiem svētceļojumu maršrutiem Eiropā. Tā mērķis ir Santjago de Kompostela katedrāle Spānijā, kurā atrodas svētā apustuļa Jēkaba pīšļi. Santjago ceļš ir vecākais kultūras ceļš Eiropā; 1993. gadā tas tika iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objektu sarakstā.

Uz Santjago var nokļūt pa dažādiem maršrutiem. Iecienītākais no tiem ir Franču ceļš, kas vijas no Francijas robežpilsētas Sanžanpjedeporas cauri Spānijas ziemeļiem, pēc 780 kilometriem sasniedzot Santjago de Kompostela. Franču ceļu 2018. gadā mēroja 186 199 svētceļnieki (57 procenti), otrs populārākais bija Portugāļu ceļš ar 67 822 gājējiem (21 procents), bet trešais iecienītākais bija Ziemeļu jeb Okeāna ceļš – to pieveica 19 040 cilvēki (6 procenti).

Santjago ceļš kļūst aizvien zināmāks arī Latvijā – pērn oficiālā statistika fiksējusi 241 cilvēku no Latvijas, kas ar kājām vai velosipēdu sasniedzis Santjago. Lai arī oficiālu apliecinājumu par "Camino" noiešanu var saņemt, mērojot pēdējos 100 kilometrus līdz katedrālei, daudzi svētceļnieki izvēlas doties garākā ceļā. Viena no pieejām ir sākt ceļojumu uz Santjago no savas mājas sliekšņa – to paveikuši arī vairāki latvieši. Lai nokļūtu galamērķī, rīdziniekam, piemēram, jānoiet 3336 kilometri, un tas ir realizējams sešos līdz deviņos mēnešos, atkarībā no pārvietošanās ātruma.



Līdz šim Latvijai vistuvākā valsts, kurā varēja sākt oficiālo ceļu, bija Vācija. Aizvadītajos gados Santjago ceļa maršruti tapuši Polijā un kaimiņos – Lietuvā; arī igauņi strādā pie Svētā Jēkaba ceļa izveides.