Lidojuma atcelšana, bagāžas nozaudēšana: ko patiesībā sedz ceļojuma apdrošināšana?

Šovasar tūrisma nozare atgriezusies līmenī, kāds tas bija pirms Covid-19 pandēmijas. Saskaņā ar "Pasaules tūrisma organizācijas" (The World Tourism Organization jeb UNWTO) datiem, 2022. gada pirmajā ceturksnī tūrisma līmenis pasaulē pieaudzis par 182 procentiem attiecībā pret šo pašu periodu iepriekšējā gadā. Papildus slogs lidostām ir darbinieku trūkums un streiki, kuru dēļ regulāri tiek atcelti reisi. Rezultātā, aktuālāk kā jebkad agrāk ir kļuvusi ceļojuma apdrošināšana, kas ir vienīgais veids, kā pasargāties no iespējamiem sarežģījumiem.

Pirms sākt pakot čemodānus, lai dotos tālā vai tuvā ceļojumā, jāparūpējas par savu un ceļojuma drošību. Turklāt jāņem vērā, ka apdrošināšana ir svarīga ne vien ja dodies tālā ceļojumā ar vairākiem pārlidojumiem, bet arī tad, ja dodies tepat uz Lietuvu vai Igauniju. Alīna Andrušaite, kas jau ilgus gadus aktīvi ceļo un veido blogu www.sapnumedniece.lv, dod padomus, kam jāpievērš uzmanība, lai ceļojumā laikā nerastos nepatīkami pārsteigumi un uzsver, ka šobrīd jābūt īpaši vērīgam, izvēloties ceļojuma apdrošināšanas polisi, jo pasaulē nerimst Covid-19 izraisītā pandēmija, simtiem lidojumu tiek atcelti streiku dēļ, bet bagāža tiek nozaudēta.

Pērkot aviobiļetes, daudziem rodas sajūta, ka lidsabiedrība uzņemas atbildību par visiem iespējamajiem riskiem, taču beigās visai bieži sanāk vilties. Arī Andrušaite atzīst: "Pēc manas pieredzes neparedzētas izmaksas vieglāk ir atrisināt ar apdrošinātājiem. Piemēram, ar apdrošinātājiem var burtiski dažās dienās visu atrisināt, bet ar aviokompāniju var pat vairākus mēnešus sarakstīties, kamēr piekrīt segt radušos izdevumus, un dažreiz nākas iesaistīt Patērētāju tiesību aizsardzības centru."

Taču nepietiek ar to, ka iegādājies pirmo apdrošināšanas polisi, kuru spēj atrast tīmeklī vai kas ir lētāka. Pērkot apdrošināšanas polisi, tu faktiski maksā par to, ka tiks nodrošināta finansiāla atlīdzība par neparedzētiem vai nelaimes gadījumiem, kas var notikt ceļojuma laikā, kamēr atrodies ārzemēs. Piemēram, Eiropā darbojas Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kura paredz, ka visās sadarbības valstīs tiks sniegta medicīniskā palīdzība. Tomēr nevajag paļauties, ka visās valstīs tā patiešām darbosies tuvākajā medicīnas iestādē, tādēļ pievērs uzmanību, lai apdrošināšanas polise sedz arī medicīniskos izdevumus.

Savukārt šovasar tūristus vairāk par visu uztrauc, kā pasargāties no lidojumu atcelšanas vai bagāžas nozaudēšanas. Protams, no tā nav pasargāts neviens, taču ir iespējams nodrošināt, ka tiek izmaksāta atlīdzība. Andrušaite stāsta, ka šobrīd īpaši jāpievērš uzmanība riskiem, kuri paredzēti polisē: "Ceļotāji bieži nezina, ko viņu polises sedz, kaut arī tam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība. Nesen salīdzināju dažādu Latvijas polišu segumu un divas lietas man īpaši palika atmiņā – lielākā daļa no polisēm paredz to, ka, ja ceļojumā notiek izmaiņas streika dēļ, tu pats sedz visas papildu izmaksas, ja aviokompānija nepalīdz. Daži apdrošinātāji pieprasa pierādījumus, ka aviokompānija nav palīdzējusi. Diemžēl bieži gadās, ka aviokompānijas palīdzība ir alternatīva reisa nodrošināšana vairākas dienas vēlāk, kas reti kuram ceļotājam ir pieņemami. Otrs – rūpīgi jāskatās, kāds ir Covid-19 segums. Lai arī daudzās polisēs tas ir, palasot kādos gadījumos tas reāli darbojas, principā izrādās, ka šobrīd pasaulē nekur nav tādi apstākļi, lai polise kaut ko vēlāk segtu. Jo saslimšanas rādītāji ir tik augsti, ka nevienā valstī neizpildās šie nosacījumi. Tāpēc nevajag pirkt "kaķi maisā". Noteikti jāizlasa, kas ir rakstīts un varbūt dažreiz ir vērts piemaksāt."

Savukārt Kristaps Veide, kuram pieder tūrisma firma "Marko Polo Ceļojumi", skaidro – šobrīd ir jāpievērš uzmanība, lai apdrošināšanas polise sedz gan lidojuma kavēšanos, gan bagāžas nozaudēšanu, kā arī uzsver, ka tādas polises Latvijas apdrošinātāji piedāvā. Svarīgi izvērtēt potenciālos riskus un labāk samaksāt vairāk par polisi, taču būt pārliecinātam, ka vēlāk būs iespēja saņemt kompensāciju.