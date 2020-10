Lidojums uz 'nekurieni': ieplānots avioreiss, kas dosies maršrutā Rīga–Rīga

Esošajos Covid-19 pandēmijas apstākļos, kad lidojumi ir kļuvuši teju par ekskluzīvu izklaidi, cilvēku alkas pacelties gaisā nekur nav zudušas, tāpēc aktuāli kļuvuši lidojumi uz nekurieni. Šādus piedzīvojumus organizējušas tādas aviokompānijas kā austrāļu "Qantas", Taivānas lidsabiedrība "EVA Air", Japānas aviokompānija "All Nipon Airways", kā arī Dienvidkorejas un Singapūras aviokompānijas. Šādi lidojumi Āzijas valstīs iekarojuši plašu popularitāti, biļetes uz tiem izpērkot dažu minūšu laikā pēc lidojumu izziņošanas. Tagad šāda iespēja būs arī mums!

25. oktobrī ir ieplānots avioreiss no lidostas Rīga uz nekurieni. Gandrīz pusotru stundu garais lidojums Rīga-Rīga ir iecerēts svētdienas pēcpusdienā pulksten 17.15. Lidojums notiks ar "airBaltic" lidmašīnu "Airbus A220-300". To organizē turisma aģentūra "Balt-Go" sadarbībā ar nacionālo aviokompāniju.

"Mēs bieži no saviem klientiem dzirdam teikumus: cik ļoti gribētos kaut kur aizlidot! Tik sen nekur nav būts! Izbaudīt braukšanu uz lidostu, iekāpšanu lidmašīnā, lidošanu un atkal nolaišanos, par to tiek sapņots teju kā par brīnumainu Ziemassvētku dāvanu. Lasot ziņas no Āzijas valstīm un pat Austrālijas, padomājām – arī mēs tā varam. Tā tapa ideja par Latvijas apceļošanu lidmašīnā. Šoreiz kopā ar "airBaltic" izplānojām Kurzemes lidojumu," par idejas tapšanas gaitu stāsta tūrisma aģentūras "Balt-Go" vadītāja Līga Pommere.

Savukārt "airBaltic" valdes priekšēdētājs Martins Gauss teic tā: "Skaidri redzams, ka cilvēkiem pietrūkst ceļošanas un lidošanas pieredzes. Mēs novērtējam "Balt-Go" iniciatīvu, šajā laikā organizējot lidojumu, kas ļaus pasažieriem izbaudīt pašu labāko, ko lidošana var sniegt – iespēju vērot ainavisko Latvijas dabu, izbaudīt mūsu apkalpes profesionālo uzmanību un pašmāju virtuvi."

Lidojums Rīga-Rīga ilgs 1 stundu un 25 minūtes. Lidojuma laikā "LSG Sky Chefs" šefpavārs parūpēsies par gastronomisku ceļojumu arī garšas kārpiņām. Ēdienkartē iecerēti īpaši ēdieni no 1937. gada pavārgrāmatas, ko sarakstījušas Latvijas lauksaimniecības kameras mājturības darbinieces. Savukārt Kurzemes aplidošanas ekskursijas gida lomā, 25.oktobrī, iejutīsies aktieris Andris Bulis.

Lidojuma laikā, ja vien laika apstākļi būs labvēlīgi, plānots samazināt lidojuma augstumu līdz 900-1000 metriem, kas ļaus labi saskatīt notiekošo uz zemes. Savukārt brīdī, kad lidmašīna atradīsies virs Pāvilostas, pasažieri varēs piedzīvot un baudīt saulrietu virs Baltijas jūras.

Uz ekskluzīvo lidojumu būs iespējams iegādāties tikai 135 biļetes speciāli izveidotajā portālā šeit. To cena, sākot no 159 eiro vienam pasažierim.

Svarīgi uzsvērt, ka pasažieriem, kas dosies šajā Kurzemes aplidošanas ceļojumā, nebūs jāievēro pašizolācija. Lidojuma laikā lidmašīna nešķērsos Latvijas robežu un tā pacelsies un nolaidīsies tikai Rīgas lidostā.