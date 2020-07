Lidojumus no lidostas 'Rīga' atsāk Polijas aviokompānija 'LOT Polish Airlines'

No ceturtdienas, 16.jūlija, regulāros starptautiskos lidojumus no un uz lidostu "Rīga" atsāk Polijas aviokompānija "LOT Polish Airlines", pastāstīja starptautiskā lidostas “Rīga” komunikācijas vienības vadītāja Laura Kulakova.

Ar aviokompānijas gaisa kuģiem četras reizes nedēļā – otrdienās, ceturtdienās, piektdienās un svētdienās – būs iespējams doties uz Polijas galvaspilsētu Varšavu.

Kopumā no šīs nedēļas no lidostas "Rīga" ir iespējams doties uz 49 galamērķiem un regulāros starptautiskos pasažieru pārvadājumus no Rīgas atsākušas jau septiņas aviokompānijas – nacionālā lidsabiedrība "airBaltic", Vācijas aviokompānija "Lufthansa", Somijas gaisa pārvadātājs "Finnair", Īrijas zemo cenu pārvadātājs "Ryanair", Ungārijas zemo cenu aviokompānija "Wizz Air", Norvēģijas pārvadātājs "Norwegian" un "LOT".

Lidosta aicina pasažierus ceļot atbildīgi, rūpīgi ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, gan uzturoties lidostās, gan gaisa kuģos. Lidostā "Rīga" ieviestā epidemioloģiskās drošības programma "#NeļaujVīrusamCeļot" paredz pasākumu kopumu ar mērķi iespējami mazināt slimības izplatības riskus, rūpējoties par maksimālu pasažieru un lidostas darbinieku drošību un aizsardzību.

Lidosta atgādina, ka uzturoties lidostā "Rīga", pasažieriem obligāti jānēsā sejas maska. Ieeja terminālī atļauta tikai pasažieriem ar iekāpšanas kartēm – sagaidītāji un pavadītāji terminālī uzturēties nevar. Lidosta arī aicina pasažierus ievērot distancēšanos tur, kur tas ir iespējams, kā arī regulāri mazgāt un dezinficēt rokas. Lai palīdzētu pasažieriem ievērot šīs prasības, lidostas terminālī ir izvietotas distancēšanās atzīmes, kā arī roku dezinfekcijas aparāti.

Plānojot ceļojumu, lidosta aicina pasažierus rūpīgi iepazīties gan ar lidostas, gan aviokompānijas izvirzītajām epidemioloģiskās drošības prasībām, gan uzturēšanās ierobežojumiem galamērķa valstī. Piemēram, nacionālās aviokompānijas "airBaltic" gaisa kuģos netiek ielaistas personas, kuru ķermeņa temperatūra pārsniedz 37,8 grādus. Temperatūras kontrole pasažieriem tiek veikta lidostā pirms drošības kontroles zonas.

Tāpat lidosta atgādina, ka pasažieriem, kas atgriežas Latvijā no valstīm, kur Covid-19 kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem ir starp 16 un 25, ir jāievēro 14 dienu pašizolācija. Šādā gadījumā ceļotājam, šķērsojot Latvijas valsts robežu, ir jāaizpilda apliecinājums ar apņemšanos ievērot pašizolācijas nosacījumus, un jānorāda informācija par vietu, kur pašizolācijas nosacījumi tiks ievēroti. Attiecīgo veidlapu pasažieri var saņemt un aizpildīt gaisa kuģī lidojuma laikā. Ar valstu sarakstu iespējams iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā.

Starptautiskie pasažieru lidojumi uz Latviju ir atļauti no valstīm, kur kumulatīvais Covid-19 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir zemāks par 25, kā arī no valstīm, kuras ir iekļautas Eiropas Komisijas drošo valstu sarakstā. Valstu saraksts ir pieejams SPKC mājaslapā un tiek atjaunots reizi nedēļā – piektdienās. Lidosta aicina pasažierus rūpīgi apsvērt ceļošanas nepieciešamību un pirms aviobiļešu iegādes pārliecināties, vai lidojums nav plānots no/uz valsti, kura atrodas aizliegto valstu grupā.

Jau vēstīts, ka, pakāpeniski pieaugot lidojumu skaitam un paplašinoties maršrutu tīklam, jūlijā lidosta "Rīga" apkalpoja jau 55 445 pasažierus. Kopumā gada pirmajos sešos mēnešos lidostā apkalpoti 1,3 miljoni pasažieru. Šā gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu, lidostā "Rīga" apkalpoto pasažieru skaits samazinājies par 62,9 procentiem.