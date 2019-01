Lidostā atklāta Latvijas Vieglatlētikas triumfa siena un skrejceliņš

Godinot Latvijas vieglatlētu sasniegumus un vēloties pasažieriem atgādināt par veselīga dzīvesveida nozīmi ikviena cilvēka dzīvē, lidostā “Rīga” 9. janvārī atklāta Latvijas Vieglatlētikas triumfa siena un skrejceliņš, informē lidostas komunikācijas vienības vadītāja Laura Karnīte.

Triumfa siena izvietota savienojošā galerijā starp lidostas B un C piestātnēm, un tajā atainoti 10 Latvijas izcilākie vieglatlēti, iezīmējot Latvijas vieglatlētikas sasniegumu vēsturi, sākot ar šķēpmetēja Jāņa Lūša olimpisko zelta medaļu 1968. gada vasaras olimpiskajās spēlēs Mehiko, turpinot ar soļotāja Aigara Fadejeva, barjerskrējēja Staņislava Olijara, tāllēcējas Inetas Radevičas, daudzcīņnieces Lauras Ikaunieces-Admidiņas, šķēpmetēju Zigismunda Sirmā un Madaras Palameikas, sprinteres Guntas Vaičules (dzimusi Latiševa-Čudare) un maratonistes Jeļenas Čelnovas-Prokopčukas sasniegumiem. Sienu noslēdz startam gatavu jauno vieglatlētu tēli, tādējādi simboliski iezīmējot Latvijas vieglatlētikas nākotnes cerību.

Līdztekus Triumfa sienai ierīkots 30 metrus garš skrejceliņš, kur ikviens pasažieris var izmēģināt spēkus, noskrienot šo distanci. 9. janvārī simbolisko lidostas skrejceliņa atklāšanas skrējienu veica Latvijas rekordiste 100 metru skrējienā Sindija Bukša un sporta kluba "Ašais" jaunie un talantīgie sportisti – Roberts Aleksis Glazers, Ričards Dāvis Špacs, Artis Rožkalns, Stella Paltiņa, Roberts Cercins un Renāte Beļājeva.

Triumfa siena lidostā tapusi sadarbībā ar Latvijas Vieglatlētikas savienību, kuras ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs uzsver: "Lidosta ir vieta, kas rada vienu no pirmajiem iespaidiem par mūsu valsti. Novērtējam iespēju izveidot Vieglatlētikas triumfa sienu lidostā "Rīga", tādā veidā iepazīstinot un atgādinot mūsu valsts viesiem un iedzīvotājiem par Latvijas vieglatlētu panākumiem. Ceru, ka šī siena veiksmīgi pavadīs mūsu sportistus uz sacensībām un mājās sagaidīs jaunos čempionus."

Savukārt lidostas "Rīga" valdes loceklis Artūrs Saveļjevs norāda: "Mērķis, kādēļ radās ideja lidostā izveidot Latvijas vieglatlētikas slavas sienu, ir divējāds. Pirmkārt, mēs, lidosta, kas paši esam viens no Latvijas uzņēmējdarbības veiksmes stāstiem, patiesi lepojamies ar savu valsti un tās sasniegumiem. Vieglatlētika ir sporta veids, kas ļāvis Latvijas vārdam izskanēt jo plaši visā pasaulē, un mēs vēlamies, lai par to uzzina arī mūsu pasažieri, no kuriem gandrīz trešā daļa ir tranzītā ceļojošu ārvalstnieku, kas Latviju iepazīst tikai caur lidostu. Un otrkārt, ar šo slavas sienu un skrejceliņu mēs vēlamies saviem pasažieriem atgādināt, cik liela nozīme sportam, kustībām un veselīgam dzīvesveidam ir katra cilvēka ikdienā un dzīves kvalitātē."

Triumfa sienas atklāšanā piedalījās olimpiskais čempions Jānis Lūsis, Ņujorkas maratona uzvarētāja Jeļena Čelnova-Prokopčuka, lidostas "Rīga" un Latvijas Vieglatlētikas savienības pārstāvji.

Šis nav pirmais sportistu attēlojums lidostā – jau kādu laiku ceļotāji ievērojuši basketbolista Kristapa Porziņģa attēlu un arī sporta atribūtiku.

No lidostas "Rīga" ziemas sezonā iespējams doties uz vairāk nekā 70, bet vasaras sezonā – uz 100 galamērķiem, ko nodrošina 20 aviosabiedrības. 2018.gadā lidosta "Rīga" apkalpoja vairāk nekā septiņus miljonus pasažieru – 45 procentus no kopējā Baltijas valstu pasažieru skaita.