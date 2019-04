Lieldienās cilvēki galvenokārt ceļo uz Turciju; eksotiskas idejas, ko tur izbaudīt

Lieldienu tradīcijas ir ļoti dažādas, un ir cilvēki, kas šo laiku izmanto ceļojumiem. Šajās Lieldienu brīvdienās atpūtai ārvalstīs cilvēki lielākoties izvēlas ceļojumus uz Turciju, liecina "Tez Tour" dati. Taču, ko neparastu un eksotisku izbaudīt šajā zemē?

"Šogad ceļotājiem ir laimējies vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, jo Lieldienu brīvdienas ir iekritušas vēlāk, laikā, kad jau ir sākusies aktīvā tūrisma sezona Turcijā, līdz ar to cilvēku skaits, kas šogad dosies atpūtā Lieldienu brīvdienās, ir pat vairāk nekā divas reizes lielāks nekā pērn," stāsta "Tez Tour Latvija" vadītājs Konstantīns Paļgovs.

"Ja aplūkojam populārākos galamērķus Lieldienu brīvdienās, tad pirmajā vietā noteikti ir Turcija, tad seko Spānija, Kipra un Apvienotie Arābu Emirāti," informē Paļgovs.

Lai gan Turcija lielākoties asociējas ar laiskošanos zem palmām un saules staru ķeršanu kūrortos, tajā ir patiesi daudz eksotisku tradīciju un paražu. Ko tur vērts izbaudīt, stāsta "Kidy Tour" pārstāve Elīna Aņiļonīte.

Turku tēja un tējas nami

Turku tēja ir intensīvas garšas dzēriens, ko parasti pasniedz tulpes formas stikla glāzēs. Taču turkiem tējas dzeršana ir īpaša tradīcija, kas cieši saistīta ar viesmīlības izrādīšanu. Stipras tējas glāze Turcijā parasti tiek piedāvātā visdažādākajās vietās un gadījumos. Šī atspirdzinošā dzēriena piedāvāšana ir veids, kā turki izrāda savu viesmīlību pašu mājās, veikalos vai pat frizētavās.

Īpaša apskates vieta Turcijā ir tējas nami, taču jāņem vērā, ka vēsturiski tajos ļauts viesoties tikai vīriešiem. Izņēmums, protams, ir pārsvarā tūristiem domātie rajoni un kūrortpilsētas, kur tējas nami ir atvērti plašākam apmeklētāju lokam. Kopīga tējas dzeršana un galda spēles turku vīriešiem ir tradicionāls laika kavēšanas veids. Lai izbaudītu autentisku tējas dzeršanas tradīciju ārpus tūristu iecienītajām vietām, tējas namu vietā var apmeklēt arī tējas dārzus, kur baudīt tradicionālo dzērienu dodas arī pāri un ģimenes.

"Nazar" jeb zilās acs suvenīri

Turcijas suvenīru bodītēs nevar nepamanīt tā sauktos zilās acs talismanus, un Turcijā šim simbolam ir liela nozīme. Daudzi turki ir pārliecināti, ka acis ir viena no cilvēka ķermeņa enerģētiski spēcīgākajām zonām, un zilās acs simbols parasti tiek lietots, lai aizsargātos no negatīvās enerģijas un citu skaudības. Šī iemesla dēļ zilās acs simbols Turcijā redzams it visur – mājās, dažādās iestādēs un pie apģērba kā aksesuārs. Tradicionāli zilo stikla aci piestiprina arī pie jaundzimušo drēbēm, un šis simbols tiek karināts virs durvīm mājās un uzņēmumos, lai iemītniekus pasargātu no visa sliktā.

Turku pirtis jeb "hamams"

Latviešiem pirts kultūra nav sveša, taču Turcijā šai tradīcijai tiek pievērsta, iespējams, vēl lielāka nozīme. Paši turki "hamamu" dēvē par ķermeņa un prāta attīrīšanas rituālu, kuram cenšas atvēlēt laiku vismaz reizi nedēļā. Turku pirts līdzinās saunai, un šī tradīcija Turcijā tiek kopta jau no Senās Romas laikiem. Parasti turku pirts ir sadalīta vairākās zonās – silta un sausa gaisa telpa ķermeņa uzsildīšanai, karstā telpa – pamatīgākai sviedrēšanai un atdzišanas telpa – ar vēsāku gaisa temperatūru. Pirts apmeklētāji tradicionāli izsildās uz sakarsētiem marmora soliem. "Hamamā" turki vienmēr labprāt izbauda arī masāžu, pīlingu un ierīvēšanu ar dažādām eļļām. Jārēķinās, ka arī "hamama" ēkas parasti sadalītas vīriešiem un sievietēm domātajās zonās.

Tradicionālās cīņas eļļā

Jau kopš Osmaņu laikiem tradicionāls turku sporta veids ir cīņa eļļā. Turcijas pilsētā Edirnē eļļas cīņu festivāls tiek rīkots ik gadu jau kopš 1362. gada. Kā jau liecina festivāla nosaukums, spēkošanās notiek starp cīkstoņiem, kuri ieziedušies ar eļļu, kas apgrūtina satvērienu un padara pretinieka nogāšanu uz lāpstiņām par īpaši grūtu uzdevumu. Tradicionālās cīņas "jagli gures" parasti notiek pavasara sezonā.

Citronu smaržūdens pret visām kaitēm

Daudziem ceļotājiem, atgriežoties no Turcijas, atmiņā paliek teju it visur virmojošā citronu smarža - citronu smaržūdens šajā valstī tiek lietots visdažādākajiem mērķiem. Tas atrodams katra īsta turka mājās un, pateicoties alkohola saturam, parasti mājās tiek lietots kā dezinfekcijas līdzeklis. Viesiem citrona smaržūdens tiek piedāvāts arī, lai atsvaidzinātos, piemēram, apmeklējot restorānu, frizētavu vai citas iestādes. Dažos tradicionālos restorānos viesmīlis citrona smaržūdeni var piedāvāt, lai apslacītu apmeklētāja rokas pirms ēdienreizes. Tāpat ar to mēdz iesmaržināt autobusus vai apsmidzināt ventilatorus, tādējādi parūpējoties par papildu svaigumu un atspirdzinājumu karstā vasaras dienā.

Nogaršo tradicionālos dzērienus un ēdienus

Turcija ir lielisks galamērķis arī visiem "gastro-tūristiem". Esot Turcijā, noteikti ieteicams nogaršot raki – tas ir tradicionāls turku alkoholiskais dzēriens, ko parasti pasniedz ar ūdeni un ledu. Iecienīts atspirdzinājums ir arī "ayran", kas gatavots no jogurta, ūdens un sāls. Savukārt beķerejās var nogaršot tikko ceptu maizi, gardas smalkmaizītes, "borek" – kārtainus pīrādziņus ar siera, spinātu vai gaļas pildījumu, "simit" – baranku ar sezama sēklām, ko vietējie visbiežāk bauda brokastīs. Turku saldumi ir slaveni visā pasaulē, tāpēc vērts nogaršot baklavu, lukumu, kunefe un visdažādākos riekstu un cepumu desertus.

