Lieldienās Siguldā varēs izšūpoties vairāk nekā 100 šūpolēs

Lieldienu laikā, no 11. līdz 13. aprīlim, Siguldā jau piekto gadu notiks Latvijā vienīgais Šūpoļu festivāls, trīs dienu garumā aicinot izšūpoties vairāk nekā 100 unikālās šūpolēs un aplūkot dažādus vides objektus aptuveni trīs kilometru garā pastaigu maršrutā, informēja pasākuma pārstāvji.

Īpašas "dabas šūpoles" atradīsies arī citās Siguldas novada iedzīvotāju un viesu iecienītās vietās Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Savas īpašās šūpoles radīs Siguldas novada uzņēmumi, kolektīvi, mākslinieki, mūziķi un citas sabiedrībā zināmas personības. Šogad festivāls aicinās izšūpoties arī muzikālā visuma šūpolēs Lieldienu koncertā "ATMO[SFĒRAS]" kultūras centrā "Siguldas devons".

Patlaban Siguldā norit aktīva gatavošanās Šūpoļu festivālam – top vairāk nekā 100 dažāda izmēra vides objekti un šūpoles, kas būs pieejamas ikvienam interesentam. Arī šogad būs padomāts par šūpolēm cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šūpoļu maršruta karte festivāla apmeklētājiem būs pieejama Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā un Siguldas mobilajā lietotnē.

Šūpoļu festivāls tradicionāli tiks atklāts 11. aprīlī ar atraktīvu Zaķu skrējienu caur pilsētu kopā ar Siguldas novada olimpiešiem un festivāla šūpoļu autoriem. Skrējiena starts ikvienam skriet gribētājam tiks dots pulksten 13 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā.

Pirmajās Lieldienās, 12. aprīlī, no pulksten 10 līdz 16 Siguldas pils kvartālā ikviens aicināts uz aizraujošu Lieldienu svinēšanu un aktivitātēm visai ģimenei. Notiks arī amatnieku un mājražotāju tirdziņš, kurā varēs iegādāties amatniecības izstrādājumus un gardumus svētku galdam.

Unikālais Šūpoļu festivāls Siguldā norisināsies jau piekto gadu, ko tradicionāli apmeklē vairāki desmiti tūkstoši apmeklētāju no visas Latvijas un ārvalstīm. Pērn starp vides objektu autoriem bija festivāla līdzautors SIA "Ramei", kā arī mūziķi no grupām "Dziļi Violets", "Bur mani" un "Dzelzs Vilks", Siguldas Balonu festivāls, "Latvijas zīmolu tops" komanda, kā arī Siguldas novada uzņēmēji un izglītības iestāžu audzēkņi. Apmeklētāju vislielāko atsaucību ieguva Siguldas novadnieku šūpoles "Mehāniskais zirgs", kas darinātas no automašīnas "VAZ", kā arī "S! Šūpoļkaruselis", kuru radīja festivāla ikgadējais sadarbības partneris – uzņēmums "Yes We Can".